De todos los juegos, sin duda el que más llama la atención es el Real Madrid vs Benfica que, en la última fecha de la primera fase, terminó de manera cardiaca a favor del club portugués. Va la revancha.

Luego de la kilométrica primera fase de la Champions League, la cual dejó ocho equipos clasificados directo a los octavos de final, 16 clubes tendrán que disputarse los boletos para avanzar. Y así quedaron los cruces de los playoffs (el repechaje, pues).

¡Pongan la alarma! Final de la Champions League cambia de horario
Fotografía @ChampionsLeague

Bueno, algunos los llaman 16avos de final… pues lo que sea, el caso es que la Champions League comienza con sus fases de “matar o morir”. Así que, si en la última fecha de la primera fase hubo emociones, no se espera menos de lo que pase a partir de ahora.

Son 16 equipos, de los cuales sobre sobrevivirán ocho. Algunos que sorpresivamente no alcanzaron pase directo a octavos de final (como el Real Madrid, el PSG o la Juve) y otros que ya son considerados “el caballo negro” de la competencia (para empezar, el tumba gigantes noruego del Bodø/Glimt).

Champions League: ¿Dónde ver y cómo es el sorteo de playoffs?
Foto: UEFA.com

Así quedaron las llaves de los playoffs de la Champions

Los cruces del repechaje de la Champions League no salen de un sorteo en el que sea tan sencillo como “órale, todos los equipos en un bowl y vamos armándolos de volada”, no. Se toman en cuenta la posición en la tabla que tuvo cada club.

No les vamos a echar la muy detallada explicación de eso aquí (pero si tienen duda, échense este texto que sí lo hace). Mejor vamos a checar cómo quedaron los juegos. Rapidamente, así:

Repechaje Champions League,
Repechaje Champions League, 2026 / Imagen: uefa.com

 Horarios de los partidos de repechaje, ¿dónde ver?

PartidoFecha / Horario (ida)Fecha / Horario (vuelta)
Olympiacos vs Leverkusen16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Durtmond vs Atalanta16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Qarabağ vs Newcastle16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Mónaco vs PSG16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Bodø/Glimt vs Inter16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Benfica vs Real Madrid 16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Club Brujas vs Atleti Madrid16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)
Galatasaray vs Juventus16/18 de febrero (por definirse)23/25 (por definirse)

