Además de sus bandas y proyectos que nos encantan, Damon Albarn es conocido por trabajar con un montón de artistas de todos los géneros que se les ocurra. Sin embargo, sabían que en algún punto, ¿el músico británico entró al estudio con Julian Casablancas y compañía?. Bueno, pues aunque no lo crean, hubo una fallida colaboración entre Damon Albarn y The Strokes.

Resulta que en el ahora lejano año de 2003, The Strokes ya era una de las bandas más importantes del mundo, sobre todo por su álbum debut, Is This It, que para muchos, fue el disco que salvó al rock a inicios de la década. Pero bajita la mano, en esa época se encontraron con Damon Albarn, con quien grabaron algunas cosas que jamás escucharemos.

Damon Albarn tocando con Billie Eilish en Coachella 2022 / Foto: Getty Images

La historia de la fallida colaboración entre Damon Albarn y The Strokes

De acuerdo a lo que ha contado el productor de los primeros discos de The Strokes, Gordon Raphael, en ese año, Blur se presentó en Nueva York como parte de la gira de su séptimo álbum de estudio, Think Tank. Julian Casablancas y compañía era fans de la banda británica, así que se lanzaron a uno de los conciertos y curiosamente, lograron llevarse a Damon Albarn al estudio.

Raphael menciona que cuando llegaron al estudio, The Strokes le pusieron su nuevo álbum, Room on Fire, el cual todavía no estaba completamente terminado. La banda estaba muy preocupada y dudosa, pues les importaba mucho la opinión de Damon Albarn. Pero el músico británico pensó que Julian, Albert, Nick, Fabrizio y Nikolai andaban inquietos por la recepción del disco.

The Strokes tocando en House of Blues en 2003/Foto: Getty Images

Damon Albarn le metió mano a las rolas de The Strokes… pero al final borraron todo

“Entiendo su preocupación, esto será muy difícil de vender”, cuenta Gordon Raphael que Damon Albarn le dijo a The Strokes. Con la idea de echarles la mano, el frontman de Blur decidió pararse frente al micrófono y cantar armonías debajo de la voz de Julian Casablancas, pues consideraba que eso faltaba en sus nuevas rolas.

Sin embargo, las armonías vocales son un recurso rarísimo en las canciones de The Strokes (hasta la fecha). Es por eso que todos se sacaron de onda cuando Damon Albarn empezó a meterlas, pero de cualquier manera le dieron chance, pues lo admiraban muchísimo y era un verdadero privilegio contar con su participación en el disco.

“Estaba haciendo algo como The Beatles con todas esas armonías. Lo dejamos salir y probar durante un par de horas… cantando coros. Julian se lo estaba tomando muy en serio, para ver si puede convertir lo que Damon está haciendo en algo que pueda entrar en el disco”. Dijo Gordon Raphael a NME sobre la colaboración fallida entre Damon Albarn y The Strokes

Damon Albarn tocando con Blur en 2003/Foto: Getty Images

Después de horas en el estudio y que ninguna de las ideas cuadraba, Gordon Raphael les preguntó amablemente si podía borrar todo lo que habían grabado. Sorpresivamente, tanto The Strokes como Damon Albarn aceptaron, pues nada de lo que estaban creando les convencía.

“Al final Damon dijo: ‘Bueno, creo que las canciones son perfectas tal y como son’. Así que no se usaron sus coros”, mencionó Raphael. Esa es la historia de la fallida colaboración entre Damon Albarn y The Strokes, que sin importar que a ambos no les gustara, hubiera sido interesante escuchar todo lo que grabaron, ¿no creen?