Lo que necesitas saber:

La Champions League se reanuda después de una pausa de un mes por la Fecha FIFA

Tuvo que pasar un mes y poquito más para que la Champions League se reanudara, pero por fin se pondrá en marcha la segunda jornada, pero lo mejor de todo es que serán dos semanas consecutivas de la gloriosa Champions después de esa pausa tan extensa por la Fecha FIFA, así que preparen todo porque nos espera el duelo entre los millonarios PSG y Manchester City, además de la visita del Real Madrid a la Roma.

Además, si las cosas salen bien, el partido entre Porto y Real Betis podría reunir a dos mexicanos mundialistas, Santi Giménez y Álvaro Fidalgo. 

¿En el Porto no les gustó mucho la convocatoria de Santi Giménez con México?
Fotografía @FCPorto vía X

A diferencia de la primera jornada, que nos dejó actividad en tres días, la segunda fecha de la fase de liga de la Champions se divide en solo dos días, martes y miércoles, y cada uno nos dejará nueve partidos. 

Segunda jornada de la Champions League

Así que acá te va la agenda de partidos de esta semana en la Champions, la cual será transmitida para México por Fox, TNT Sports y HBO Max, así que toma nota.

Agenda Champions League: Martes 13 de septiembre

Para el primer día de actividad en la Champions el menú nos ofrece como plato fuerte la visita del Barcelona al Galatasaray, además del duelo entre Atlético de Madrid y Manchester United. ¿Habrá actividad para Obed Vargas?

PartidoHoraTV
Lens vs Sporting de Lisboa10:45HBO Max y TNT Sports
Sabah vs Slavia Praga10:45Fox One
Arsenal vs Lille 13:00HBO Max y Space
Villarreal vs Napoli13:00Fox One
A. de Madrid vs Manchester United13:00Fox One
Inter de Milán vs Brujas13:00HBO Max
Galatasaray vs Barcelona13:00HBO Max y TNT Sports
Leipzig vs PSV Eindhoven13:00HBO Max
Viking vs Bayern Munich13:00Fox One
Anthony Gordon, jugador del Barcelona
Anthony Gordon, jugador del Barcelona / FC Barcelona

Agenda Champions League: Miércoles 14 de septiembre

El miércoles nos dejará partidos interesantes y sin duda el encuentro entre Manchester City y PSG es el protagonista. Se podría decir que los Citizens son favoritos por ser locales y porque han hecho un mejor inicio de temporada, pues son líderes de la Premier League, mientras que PSG está sexto en la liga de Francia.

Manchester City lidera en la Premier League
Manchester City lidera en la Premier League

Hay que ver también al Real Madrid en Roma. Este equipo merengue no es el equipo dominante que se podría haber esperado tras la llegada de Bernardo Silva, Marc Cucurella y José Mourinho, pero el Madrid siempre ha sido otra cosa en Champions.

El chef nos sugiere también darle una oportunidad al Betis contra Porto, por ese toque mexa. Sólo hay que ver si Santi Giménez y Fidalgo son tomados en cuenta desde el inicio.

PartidoHoraTV
Feyenoord vs Como10:45HBO Max y TNT Sports
Linz vs Liverpool10:45Fox One
Real Betis vs Porto13:00Fox One
Manchester City vs PSG13:00HBO Max
Roma vs Real Madrid13:00Fox One y Fox
Aston Villa vs Fenerbahçe13:00HBO Max y TNT Sports
Shaktar vs AEK 13:00HBO Max y Space
Slovan Brastislava vs Stuttgart13:00Fox One
Bodo vs Borussia Dortmund13:00Fox One

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Le apasiona el mundo de la Fórmula 1 y el automovilismo. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de México,...

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