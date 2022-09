Dicen por ahí que las cosas caen por su propio peso y el futbol no está exento de ello. Charlyn Corral regresará a la Selección Mexicana después de tres años de ausencia y una polémica que seguramente quedará sin resolverse, pues sus demás protagonistas nunca le dieron respuesta a los cuestionamientos.

La delantera del Pachuca fue convocada a la Fecha FIFA de octubre, la cual representa la primera lista del DT Pedro López. El español llegó al banquillo del Tri hace apenas unas semanas, en lo que representa una etapa nueva en selecciones femeniles.

Sin embargo, la gran incógnita ante la ausencia de Charlyn Corral siempre fueron los motivos. Según se dijo hace años, con Leonardo Cuéllar hubo fuertes roces, pero Mónica Vergara siempre prometió abrirle la puerta a todas las jugadoras sin importar su nombre… y la única excluida fue la ‘9’.

Así que con un nuevo camino por delante, la atacante fue cuestionada sobre lo que sucedió en el pasado. A pesar de que las cosas quedaron claras, Corral no guarda rencor ni resentimiento a los técnicos anteriores y espera triunfar en esta nueva etapa.

“Creo que era algo por lo que trabajé y saber que mi nombre está en esa lista de selección me pone muy feliz. Cuando tú sabes que haces las cosas bien, las cosas buenas llegan. Ya lo que pasó, decirle a la gente que Dios los bendiga. No tengo resentimientos, al contrario, todo eso me ha hecho ser más constante y fuerte“, respondió Charlyn Corral en el programa Línea de 4.

Andrea Rodebaugh, clave en el regreso de Charlyn Corral al Tri

Rotura de ligamentos, rehabilitación, salida del Atlético de Madrid y llegada a la Liga MX Femenil. Charlyn Corral vivió un cambio muy fuerte durante el último año y medio, pero su nivel habló por sí solo y ahora presume 32 goles con las Tuzas.

“Para mí, esta convocatoria es de las veces que más he disfrutado. Me costó muchísimo desde recuperarme de 9 meses de no jugar, de saber qué iba a pasar conmigo, de cambiar de un futbol a otro y adaptarme lo más rápido posible. Creo que han sido grandes logros este año y estar ahí, ya es un honor“.

Pero si hubo alguien que pudo haber marcado diferencia esta vez, es la directora de selecciones femeniles. Andrea Rodebaugh llegó junto a Pedro López para encabezar un nuevo proyecto; desde hace años, criticó fuerte a Leonardo Cuéllar y su escuela, además de que también fue DT de Charlyn Corral.

“Todavía no ha habido acercamiento. Obviamente va a existir, pero como este torneo ha sido muy loco con viajes y partidos. Lo cierto es que sí tuve ya ese acercamiento a Andrea y muy pronto espero verla para platicar. Ella me conoce bien, fue mi entrenadora, sabe quien soy, mis valores… ahora que esté a cargo, para mí es algo muy positivo“, agregó Charlyn sobre esta nueva aventura.