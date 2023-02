La WWE y el desarrollador 2k están preparando un auténtico videojuego de época en la nueva entrega de la empresa de lucha libre y es que están poniendo un soundtrack impresionante para el WWE 2k23.

Y sí, la empresa de lucha libre quiere recrear éxitos como el de sus videojuegos de culto como el WWF SmackDown! Know Your Role o el clásico SmackDown! Here Comes the Pain, que siguen en el cocoro de los gamers de lucha libre.

Portada del nuevo videojuego de WWE – Foto: Especial

En las últimas entregas, los glitches del videojuego han imperado en las criticas que recibió por parte de los fanáticos y de los expertos en este mundo de los gamers.

Es por eso, que se han esforzado demasiado en crear un videojuego a la altura de las expectativas y parece que lo están logrando con el WWE 2k23, porque se están volando la barda.

Desde el punto de celebrar la carrera de John Cena, traer a Bad Bunny como personaje jugable y tener un soundtrack más que increíble para que se disfrute el WWE 2k23.

John Cena, leyenda de WWE – Foto: Getty Images

El soundtrack del WWE 2k23 elegido por John Cena

Además de celebrar los 20 años de John Cena en WWE, el videojuego le dio la oportunidad de elegir las canciones que sonarán en el menu, mientras no estén en plena lucha.

John Cena se encargó de elegir de todo tipo de música, desde metal que no puede faltar en la lucha libre, nuevas caras del rap femenino y hasta una canción latina que sonó hasta en la regadera.

Bizarrap se une a este soundtrack del WWE 2k23 con su session 52, así es, la de del español Quevedo y que se posicionó por mucho tiempo en los primeros lugares de todos lados.

Soundtrack del videojuego WWE 2k23 – Foto: Twitter (@WWEGames)