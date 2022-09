El 2022 ha sido el mejor año de Checo Pérez en Fórmula 1 en todos los sentidos, pues en ningún otro año había conseguido tantos podios, ni había superado la barrera de los 200 puntos, pero fuera de la pista no ha sido un año del todo agradable, ya que ha sido objeto de campañas de desprestigio y declaraciones nada atinadas, sobre todo de Helmut Marko.

Pero no sólo son las palabras de Marko las que han provocado polémica al interior de Red Bull, sino que ahora han circulado declaraciones de Chris Horner, director de la escudería, quien supuestamente llamó “sirviente” al piloto mexicano.

¿Qué hay detrás de la frase de Chris Horner?

Las palabras de Horner tomaron fuerza previo al Gran Premio de Singapur, pese a que el mexicano tiene una buena relación con el directivo de Red Bull. Entonces ¿son reales las palabras de Horner?

En realidad no. En primer lugar, las declaraciones de Horner fueron tomadas de una entrevista publicada por The Cambridge Union en el mes de junio y que fue realizada poco después del Gran Premio de Mónaco. En aquella ocasión, Horner declaró que después de 2024 ya no habrá más renovaciones para Checo en Red Bull.

Uno de los aspectos de los cuales fue cuestionado Horner, fue la parte de cómo maneja y mantiene bajo control a Max Verstappen y Checo cuando ambos quieren y tiene opciones de ganar. Chris descartó la idea de tener un piloto principal y un piloto número dos, a la vez que recordó el primer año de Checo, quien fue parte fundamental para el título de Verstappen.

Todo fue un error de traducción

Fue ahí cuando se malinterpretó y se cayó un error de traducción que además se salió de contexto, pues Horner no llamó “sirviente” al mexicano, sino un “servidor”.

“Con Sergio un poco más grande y un poco más sabio. Puede ver el panorama completo. El año pasado (2021) fue un increíble servidor del equipo, ayudó a su compañero en numerosas ocasiones. En esa última carrera, donde hizo un trabajo impresionante deteniendo a Lewis Hamilton… sin eso Max no hubiera ganado el campeonato”, manifestó.

Lo que que sí ha faltado en Red Bull es que Verstappen ahora ayude a Checo en el cierre de la temporada para amarrar el 1-2 en el campeonato de pilotos, y en México nos gustaría ver ese trabajo en equipo durante el Gran Premio de México.