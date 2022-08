La llegada de Checo Pérez a Red Bull representó la mejor oportunidad para que el mexicano se acercara a la posibilidad de ganar un campeonato en Fórmula 1. Luego de un año de adaptación con todo y podios, la temporada de 2022 ha tenido momentos en los que el tapatío supera a Max Verstappen.

Por ello, los fans de Checo se ilusionan con verlo en su mejor nivel al volver del receso de verano. Y el mismo piloto considera que tiene la clave para pelear por el título con su compañero, pero todo dependerá de lo que pueda hacer a partir del Gran Premio de Bélgica y el los próximos años.

Getty Images

“Si todo está bien y conduzco a la perfección, puedo vencer a cualquiera en Fórmula 1. También a Max. Lo he demostrado varias veces esta temporada; desafortunadamente, eso no es éxito seguro. Max tiene una calidad increíble, es muy bueno y se siente bien con el auto. Por eso, la pregunta no es si puedo superarlo en un fin de semana, sino en cuantas carreras puedo terminar por delante de él. Se trata de la consistencia, es lo que distingue a un campeón.

“Mi experiencia me ayuda y añadiendo el trabajo en equipo y la energía que pongo en un fuerte entrenamiento junto a otras cosas… Estoy en buena forma. Todo eso me da confianza en mí mismo y por lo que no dudo que pueda ser campeón“, explicó Checo Pérez en entrevista para Bild.

Un ejemplo de que Checo tuvo mejor rendimiento en algún momento fue el GP de Mónaco. Desde las prácticas libres, la qualy y por supuesto la carrera, encontró la manera de superar a Verstappen; no obstante, el neerlandés ya tiene 85 puntos de ventaja sobre el mexicano.

Pero mientras… La competencia entre Checo Pérez y Verstappen

Aunque Checo Pérez considera que puede competir contra cualquiera, lo primero es superar a su compañero en Red Bull. Y si bien es cierto que Verstappen y el mexicano han demostrado que llevan una gran relación, no dejan de ser rivales.

“Estoy en el mejor equipo del mundo. La cantidad de conocimiento y talento que se reúne aquí es increíble. Con Max tengo un compañero de clase mundial y nos llevamos muy bien para llevar a Red Bull al éxito, pero también somos competidores. Todos quieren ser el mejor y nos seguimos llevando al siguiente nivel, vencerlo es un gran reto“.

Getty Images