Checo Pérez prefiere no criticar a los ex Red Bull como Pierre Gasly: “No puedo juzgarlos”

En medio de una pequeña pausa en la Fórmula 1 y de las críticas por su rendimiento, Checo Pérez aprovechó para mandarle un mensajito a Pierre Gasly. El piloto de AlphaTauri dice no entender por qué el mexicano sigue en Red Bull, en lugar de que Christian Horner y compañía prefirieran su regreso.

El mismo Horner respondió a este tipo de cuestionamientos cuando explicó los motivos de la renovación del tapatío, que se encuentra quinto en la clasificación de pilotos de la temporada 2021. Aun así, Checo demostró que no necesita señalar los errores de los demás para defender su trabajo y también reconoció qué debe mejorar en los próximos meses.

“No puedo juzgar a mis predecesores. Ambos son pilotos muy talentosos y muy buenos. Hay razones por las que no salió bien, pero tienes que preguntarlas a ellos. Hablando exclusivamente por mí mismo, necesito principalmente paz y paciencia. El hecho de que ya tenga un año de experiencia y estabilidad con el mismo equipo debería ayudar enormemente“, señaló en entrevista con Motorsport.

Checo Pérez entiende a la perfección su rol en Red Bull

Independientemente de las aspiraciones personales, Checo Pérez entiende su rol en Red Bull, el mismo que tuvieron Gasly y Albon en su momento: ayudar a que Max Verstappen consiga el título en la clasificación de pilotos.

“Bueno, es obvio que Max en nuestro equipo es el que busca el título este año. En ese sentido, todo el equipo debe y lo ayudará. Al mismo tiempo también estamos luchando por el campeonato de constructores y, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta.

“La división de roles depende un poco de los escenarios que encontremos durante un fin de semana de carrera. En cualquier caso, el objetivo que tenemos en mente es claro: llevarnos el título de constructores y ayudar a Max a ganar el campeonato de pilotos“.

La adaptación de Checo Pérez no ha sido sencilla, pero con una victoria y un tercer lugar en la temporada, la gente de Red Bull se muestra contenta. El mismo piloto reveló que la confianza ha crecido entre el equipo y él, por lo que no se siente nervioso ni preocupado.

“Christian Horner y Helmut Marko están contentos conmigo y quieren seguir. Lo mismo me ocurre a mí, así que la situación estaba bastante clara. También hemos acumulado mucha confianza mutua en este corto período de tiempo. Creo plenamente en Christian y Helmut y puedo confiar en ellos. En ese sentido no me he preocupado por el próximo año“, sentenció Pérez.