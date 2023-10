Checo Pérez no quiere que haya abucheos en el Gran Premio de México, tanto así, que pidió a todos los seguidores que van a ir al Autódromo Hermanos Rodríguez que se mantenga la altura y demuestren porqué la afición en México es considerada la mejor del mundo.

Y es que en los últimos días, mucho se ha hablado del recibimiento, nada caluroso, que tendrán Max Verstappen y Helmut Marko durante el fin de semana, ya que, han tenido uno que otro desencuentro con Checo dentro y fuera de la pista.

Checo Pérez ya está en México, listo para correr su carrera de casa, frente a su familia y ante su gente, pero antes que otra cosa, aprovechó para pedirle a la afición mexicana que demuestren que están comprometidos con el deporte, que son educados y sobre todo, que están a la altura de la Fórmula 1.

Una acción importante de Checo para evitar que se repita en México lo que sucedió en el Gran Premio de Austin, cuando Max recibió abucheos en la ceremonia de premiación e incluso durante el himno de Países Bajos.

La organización del GP de México también lanzó la campaña ‘Racepect’ como un llamado a que ‘Lo pasa en la pista, se queda en la pista’, para evitar que la fiesta se torne gris. Así que, ya sabes, si vas al Autódromo Hermanos Rodríguez, ‘Chequito’ no va a estar nada feliz con los abucheos.

Checo reconoció que la temporada 2023 ha sido la más difícil en su trayectoria, ya que, en algunos fines de semana tenía un auto listo para pelear el podio y otros, no lograba ni mantener el ritmo en las curvas, situación con la que ha tenido que lidiar todo el año.

“Ha sido la temporada más complicada, porque empecé peleando el campeonato y no es fácil, la gente nunca entenderá lo que es manejar un auto a 300 km/h y no sentirte cómodo, no saber lo que va a hacer el auto en una curva, solo el piloto lo sabe”

Checo sobre la temporada 2023 de la F1