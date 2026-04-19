Qué necesita el Arsenal para ser campeón de la Premier League 2026

Lo que necesitas saber: Manchester City podría rebasar a Arsenal si gana sus partidos pendientes y los vence el 19 de abril

Arsenal sufrió una dolorosísima derrota ante el Manchester City en la jornada 33 de la Premier League. Peor aún, es su segundo descalabro consecutivo, ya que venían de caer ante el Bournemouth.

Con solo cinco juegos restantes, es momento de hacer cuentas y ver qué necesita hacer en esos partidos para asegurar el título, ese que se le ha negado desde hace 22 años.

Foto: @premierleague (X)

Así va la batalla por la Premier League

Empecemos por entender cómo está el escenario al momento:

Arsenal es líder de la Premier League con 70 puntos y 33 partidos jugados.

y 33 partidos jugados. Manchester City tiene 67 puntos en 32 partidos.

El Manchester City derrotó 2-1 al Arsenal, un resultado que los pone a tres puntos del primer lugar de la tabla.

Manchester United y Aston Villa también podrían ganar la Premier League aún, matemáticamente es posible; sin embargo, nos enfocaremos en ver qué necesita el equipo que va en la cima en este momento para que nadie le quite el título de las manos.

Foto: @Arsenal

¿Qué necesita el Arsenal para ganar la Premier League este 2026?

La vía para que Arsenal gane la Premier League sin importar lo que haga el Manchester City, es ganar los 5 partidos restantes, ya no tienen margen de error; un empate u otra derrota los haría depender del City.

Y ya que ambos equipos pueden sumar 85 puntos de aquí al final de la temporada, los ‘Gunners’ deben mantener la ventaja en la diferencia de goles. De esa manera y en caso de un empate en puntos, se quedarían con la Premier gracias a esa diferencia de goles, que es el primer criterio de desempate.

N° Equipo Puntos Diferencia

de goles 1° Arsenal 70 pts 37 2° Manchester City 67 pts 36

Ahora el Arsenal no solo debe sumar todos los puntos posibles, también esperar un tropiezo del Manchester City.

Entre más puntos dejen ir los Citizens en el camino, le facilitarían la tarea a Arteta y compañía.

Los partidos restantes del Arsenal en la Premier League 2026

El Arsenal no solo debe preparase para las semifinales de la Champions League contra el Atlético de Madrid, también para cerrar la Premier League contra el Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace.