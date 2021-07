Checo Pérez sobre los incidentes con Norris y Leclerc: “No fue justo”

Después de un día muy complicado en el Gran Premio de Austria, el mexicano Checo Pérez dio su perspectiva sobre los incidentes que sufrió con Lando Norris y Charles Leclerc durante la carrera. Todo eso provocó varias sanciones que afectaron a los pilotos y, al mismo tiempo, mermaron su desempeño en la pista.

El tapatío terminó en quinto lugar, pero cayó al sexto por las dos penalizaciones que recibió por maniobras ante Leclerc. Y Norris pasó por lo mismo al cerrarle el paso a Pérez en la reanudación por el safety car consecuencia del abandono de Esteban Ocon.

Pérez definió esta situación como injusta, ya que a pesar del castigo por 5 segundos que recibió el británico, considera que “se salió con la suya“. Asimismo, dijo que no siempre se puede salir sin daños de ese tipo de encontronazos.

“Básicamente con Norris en la primera vuelta, se salió con la suya, no tuvo ningún daño. Obviamente la próxima vez puede ser muy diferente y es solo la primera vuelta. Sentí que estaba por delante y él simplemente me sacó del circuito, lo cual no fue lo suficientemente justo“, comentó Checo al terminar el Gran Premio de Austria.

La historia con Charles Leclerc fue similar, pero por momentos parecía que Checo Pérez no tenía mucho que hacer para evitar nuevas salidas del circuito. No obstante, el mexicano se disculpó con el monegasco y aclaró que esa no es su forma de correr.

“Con Charles lo siento mucho porque no es la forma en que me gusta correr. No soy ese tipo de piloto. Estábamos en un aire muy sucio, con neumáticos y frenos muy calientes, tratando de frenar lo más tarde posible. No he visto los incidentes, pero lamento mucho haber terminado afectando su carrera. No estoy contento conmigo mismo“, agregó.

La broma de Red Bull a Checo Pérez por sus 200 carreras en F1

Más allá de los problemas que padeció Checo Pérez con Norris y Leclerc en Austria, también tuvo momentos de diversión. El jalisciense cumplió 200 carreras en la Fórmula 1 y para celebrar, Red Bull le preparó una broma en forma de sorpresa.

En el desfile de pilotos previo a la carrera, Checo apareció vestido en el tradicional lederhosen de Austria porque se le dijo que todos usarían el mismo atuendo. Sin embargo, él fue el único que lo utilizó y el resto apareció en jeans.