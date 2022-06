La comparación de Checo Pérez y Verstappen con las estrellas del futbol: "Es como Messi y yo como Cristiano"

Checo Pérez y Max Verstappen consolidaron una de las mejores duplas en los últimos años de Red Bull en Fórmula 1 y su desempeño se presta para grandes comparaciones. Dentro y fuera del automovilismo, hay figuras que hicieron historia y todo indica que esta historia lleva la misma dirección.

El piloto mexicano pasó por el programa “Hugo Sánchez Presenta“ de Star+ y platicó con el exfutbolista de su papel en el deporte motor; sin embargo, hubo un momento en el que el ‘Pichichi’ le pidió hacer un paralelismo con el futbol y la respuesta es fantástica.

“Messi es Verstappen. Un piloto muy natural, con mucho talento y es el Messi de los coches. Yo soy como Cristiano, talentoso también, pero más trabajado y dedicado en sacar el rendimiento de sí mismo.

“Como Benzema también. Cada año mejora y es lo que me ha pasado en mi carrera, que cada año voy mejor. Benzema cada vez está mejor“, declaró Checo Pérez.

¿Será que estamos ante el Messi y CR7 de Fórmula 1? Eso sí, sin tantas comparaciones entre ambos.

La participación en el programa de Hugo Sánchez nos dejó más reflexiones. Checo Pérez volvió a tocar el tema de su retiro y aunque no le pone fecha fija, ni tan pronta, está consciente y seguro de lo que quiere hacer cuando termine su ciclo en Fórmula 1.

“Me gustaría estar cuatro o cinco temporadas más. Hay pilotos muy buenos de más de 40 años, pero no me gustaría llegar a los 40 y seguir en Fórmula 1. Quiero hacer otras cosas. He hecho esto toda mi vida. Tengo hijos pequeños que igual quiero disfrutar; mientras siga ilusionado y preparándome con esa ilusión y dando mi cien no podría estar en Fórmula 1 y dar el 95 por ciento, mientras esté en mi 100 no sé cuánto sea, pero seguiré siempre“, recupera ESPN.