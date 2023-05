Rumores vienen y rumores van en Fórmula 1 con Checo Pérez, sobre todo conforme nos vamos acercando al receso de verano, pues es en ese periodo cuando comienzan a confirmarse movimientos en las escuderías, tanto de salidas como nuevos fichajes y en este año el fondo está centrado en Lewis Hamilton y su permanencia en Mercedes, equipo con el que ha logrado seis de sus siete campeonatos.

Sin embargo, los rumores indican que Hamilton podría salir de la escudería Mercedes y que Ferrari tiene sobre la mesa un contrato de 40 millones de euros al año para llevar al piloto británico como compañero de Charles Leclerc para la temporada 2024, lo cual abriría un hueco en la escudería alemana y en ese hueco se ha colocado a Checo Pérez.

Sí, Checo suena para ser el sustituto de Lewis Hamilton en Mercedes. El mexicano ya fue una vez el sustituto de Hamilton, precisamente cuando el británico dejó McLaren para ir a Mercedes. La escudería británica fichó a Checo, quien hizo dupla con Jenson Button, y las cosas no funcionaron, por lo cual el mexicano partió un año después a Force India.

Checo Pérez fue el sustituto de Hamilton en McLaren / Getty images

¿En realidad Hamilton se va de Mercedes?

Hay que comenzar por reiterar que todos estos son rumores, así que aún no es tiempo ni de comprar gorras y polos de Mercedes, y es que Toto Wolff , director de esta escudería, ya fue cuestionado sobre las posibilidades de salida de Hamilton, quien termina contrato en este 2023.

En esa intervención, Wolff aclaró que todo es cuestión de dinero por ahora. “Es desagradable que dos amigos, hermanos de sangre, de repente tengan que discutir de dinero”, sin embargo, indicó que ante todo, buscarán un nuevo acuerdo, como sucede cada dos años. “Estoy convencido de que encontraremos una solución”.

La diferencia respecto a otros años es que Mercedes no tiene un auto competitivo para pelear el campeonato, como le gustaría a Hamilton, sin embargo, la escudería lleva actualizaciones y modificaciones a partir del Gran Premio de Mónaco, por lo cual hay que esperar a ver el nuevo potencial del monoplaza de Mercedes para saber si la escudería puede desarrollar un monoplaza fuerte desde el inicio de la temporada 2024. Si no hay grandes mejoras, entonces los rumores entre Hamilton y Ferrari se alimentarán.

Lewis Hamilton y Checo Pérez / Getty Images

Razones para no creer en los rumores de Checo y Mercedes

Checo Pérez tiene contrato con Red Bull hasta finales de la temporada 2024 y no es la primera vez que se dice que no saldrá del equipo antes. Por ejemplo, decían que Nyck de Vries le iba a bajar la chamba, pero hasta ahora el neerlandés está más cerca de perder su lugar en AlphaTauri que de ascender a Red Bull. También se decía que Lando Norris, quien ha estado en el ojo de Red Bull desde hace varios años, llegaría en 2024.

Sin embargo, Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, afirmó que Checo se mantendrá en el equipo a lo largo del 2023 y 2024 debido a su rendimiento. “Checo firmó un contrato que incluye el 2024 y con el rendimiento que está teniendo no hay nada en contra. Seguirá con nosotros”, dijo días después del Gran Premio de Miami.

Helmur Marko celebró su cumpleaños en el GP de Azerbaiyán / Getty Images

Hay que considerar otros tres aspectos importantes, uno de ellos es el hecho de que Red Bull ha protagonizado una fuerte rivalidad con Mercedes, por lo cual no suena muy lógico que digamos que dejen ir al piloto que tanto le costó encontrar tras fracasos con Pierre Gasly y Alex Albon, para reforzar a su rival.

El otro punto es que Mercedes no podrá ofrecerle a Checo un mejor auto que el que tiene con Red Bull, y así como van las cosas, la escudería austriaca seguirá dominando en la temporada 2024, y eso significan opciones para conquistar el campeonato de pilotos, por lo tanto por más que le puedan ofrecer a Checo (actualmente gana 10 millones de dólares), Mercedes no podrá ofertar en lo deportivo.

Checo no ha tenido un auto tan potente como en Red Bull

Por si fuera poco, Red Bull no tiene aún al piloto ideal para sustituir a Checo. Los planes apuntan hacia Yuki Tsunoda, aunque el japonés aún no está preparado para dar el salto y en caso de apresurar el proceso bien se podría encontrar con los casos de Gasly y Albon, mientras que Daniel Ricciardo, en palabras de Helmut Marko, ha reflejado un bajo nivel respecto a Checo y Verstappen en las pruebas en el simulador. “No está en su nivel”.

Mientras tanto, los rumores seguirán yendo de un lado para el otro, así que quedan varios capítulos en esta novela sobre el futuro de Lewis Hamilton y Ferrari.