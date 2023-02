La lucha entre Red Bull y Mercedes ha comenzado cuando la temporada 2023 aún no ha arrancado, al menos en la pista. Fuera del asfalto, la escudería alemana tiró uno de los primeros dardos hacia Checo Pérez a través de los micrófonos, con el director de ingeniería Andrew Shovlin, quien especuló sobre un ascenso del piloto neerlandés Nyck de Vries como piloto titular de Red Bull a partir de 2024.

De Vries trabajó durante muchos años directamente con Mercedes como piloto de pruebas y reserva, además de que fue campeón con el equipo en 2021 en Fórmula E, de modo que el volante neerlandés y Andrew Shovlin, se conocen muy bien. El objetivo de Mercedes era que De Vries llegara a Fórmula 1, sí, pero con un equipo que trabajara directamente con Mercedes, como Williams o McLaren, que tienen motor de este constructor.

Le quieren pedalear el Red Bull a Checo

Finalmente De Vries se decidió por firmar con AlphaTauri, pues en su contrato con Mercedes se establecía que que él tendría la última palabra a la hora de elegir equipo si había una mejor oferta y en el podcast “Max y Nyck”, el ingeniero en pista, aseguró que De Vries puede dar el salto en una sola temporada de AlphaTauri a Red Bull y aunque no mencionó el nombre de Checo, queda claro que si Red Bull sacrificaría uno de sus pilotos actuales, ese no sería Max Verstappen.

“Puede que nos arrepintamos de dejarlo marchar. No me sorprendería verle pronto en el equipo oficial de Red Bull. No me sorprendería en absoluto que eso ocurriera en los próximos doce meses más o menos”, manifestó, de acuerdo con motorsport.

¿De verdad puede De Vries quitarle el lugar a Checo?

Todo puede pasar en la viña del señor, pero hay condiciones que hacen complicado en estos momentos un cambio de pilotos entre Red Bull y AlphaTauri, empezando por el contrato de Checo, quien en 2024 cumplirá su último año en el equipo.

El contrato de Checo establece que su continuidad en Red Bull depende de su rendimiento en la pista y tan sólo en la temporada pasada terminó tercero en la clasificación de pilotos. Eso sí, Mercedes puede meter presión a Checo como lo vemos ahora con este tipo de declaraciones y si el mexicano se deja, puede afectar en su rendimiento.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que Red Bull se ha tomado las cosas con más calma tras los dos últimos ascensos de pilotos de AlphaTauri, como fueron los casos de Pierre Gasly y Alex Albon, quienes no dieron el ancho y no pudieron manejar la presión, por lo tanto lo ideal es que primero se terminen de desarrollar en el equipo filial y sólo un excelso rendimiento abriría las puertas de Red Bull.

En resumen, para la temporada 2024 se tendría que combinar una muy mal rendimiento de Checo con un excelso rendimiento de De Vries, quien debutará como piloto titular en Fórmula 1 a sus 28 años de edad, de modo que no es precisamente un chiquillo. Tiene cinco años menos que Checo, quien a sus 33 años cuenta con más de una década de experiencia en el Gran Circo, por lo cual Chris Horner lo ha catalogado como un “viejo zorro astuto”, así que Nyck tiene mucho que aprender de Checo, como lo ha hecho Yuki Tsunoda en los dos últimos años.

Elogios para Nyck De Vries

Nyck hará dupla con Yuki Tsunoda, de 22 años, y según Andrew Shovlin, el piloto neerlandés tiene la capacidad para ganar carreras. “No tengo ninguna duda de que Nyck tiene la capacidad de ganar carreras si está en el equipo adecuado con el coche adecuado”.

La última victoria de AlphaTauri en Fórmula 1 se dio en 2020, con Pierre Gasly en el Gran Premio de Monza, Italia. El piloto francés, de hecho, es el único que ha conseguido podios para este equipo desde su transformación de Toro Rosso, luego de conquistar el tercer lugar en el Gran Premio de España en 2021.

Durante mucho tiempo, Gasly estuvo esperando la oportunidad de tomar el asiento de Checo Pérez en Red Bull, pero eso se terminó cuando el mexicano ganó el Gran Premio de Mónaco y el equipo anunció su renovación por dos años.

Hasta ahora todo son palabras, deseos y especulaciones, y sólo tendremos un panorama real hasta que los motores comiencen a rugir y rueden los neumáticos.