Checo Pérez da pistas para su posible renovación con Red Bull: “Será una plática rápida”

Checo Pérez ha comenzado la segunda temporada con Red Bull, luego de ayudar a Max Verstappen a ganar el campeonato de pilotos en 2021, y su futuro se irá formando carrera a carrera, ya sea para que la escudería renueve su contrato por un año más o le muestre la puerta de salida.

En el inicio de la temporada 2022, a Checo ya se le fueron dos podios que estaban en la bolsa, ambos por errores del equipo. El primero por aspectos técnicos que lo obligaron a abandonar la carrera en Baréin en la última vuelta y en el segundo, en Arabia, por un error en la estrategia.

Aún así el mexicano ha dejado un buen sabor de boca y a nivel mundial es considerado como uno de los máximos protagonistas de la temporada, junto a Max Verstappen, Charles Leclerc y en algún momento se puede sumar Lewis Hamilton, por lo tanto, que no nos sorprenda una nueva propuesta para que se quede en Red Bull.

¿Checo Pérez va a renovar con Red Bull?

Sin embargo, Checo aseguró que por el momento no hay negociaciones, pero en su momento la escudería se acercará a él y, así como es de fría la Fórmula 1, todo se resolverá rápidamente, ya sea para renovar o para decir adiós.

“Llevó 12 años en la Fórmula 1 y estoy enfocado en mi temporada, así que es algo que no he pensando, no sé que haré el próximo año, estoy cien por ciento enfocado en dar los mejores resultados, en seguir motivando a todo mi equipo y sacar los resultados posibles, y creo que es algo natural, en su momento llegara y será una plática rápida para cualquier dirección, cual sea que se tome”, indicó Pérez en entrevista con Luis Manuel ‘Chacho’ López.

¿Quién podría tomar el lugar de Checo en Red Bull?

Una de las apuestas a largo plazo para Red Bull es el japonés Yuki Tsunoda, uno de los mayores talentos de la academia de Red Bull, aunque el nipón ha mostrado que aún tiene un importante trayecto por recorrer antes de dar el salto al primer equipo.

De esta manera, la máxima apuesta sería el francés Pierre Gasly, quien ha dejado un importante desarrollo en AlphaTauri y ya corrió para Red Bull, aunque su rendimiento y declaraciones ante la prensa lo hicieron regresar a la escudería filial.

La otra opción es Alex Albon, quien está de regreso en las pistas con Williams tras un año apartado como piloto de desarrollo.

Sin embargo ¿han visto la cara que pone Verstappen cada vez que le hablan de Checo? El neerlandés está muy cómodo con el mexicano, a quien ha llamado “leyenda” por sus combates con Lewis Hamilton, así que la renovación puede que sea cuestión de tiempo.