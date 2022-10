Guadalajara se convirtió en la primera parada de Checo Pérez en la semana del Gran Premio de México. El piloto comenzó la semana más especial del año en casa, con el Show Run de Red Bull con su propia afición, en Guadalajara, que recibió este espectáculo por primera vez, aunque debemos decir que no todo salió perfecto.

Miles de aficionados abarrotaron las cercanías de La Minerva, y las calles tapatías se convirtieron en el centro de un espectáculo motorizado, que sin embargo se vio afectado por la invasión de algunos aficionados al circuito, así como el uso de drones, el cual estaba prohibido en el evento.

Aquí te contamos parte de lo que sucedió antes, durante y después del Red Bull Show Run de Guadalajara 2022.

Los que acamparon desde la noche previa

La emoción por ver a Checo en las calles de Guadalajara se reflejó en los aficionados que hicieron todo lo posible por tener el mejor lugar. Desde la medianoche y las primeras horas del 25 de octubre, hubo personas en las calles aledañas a la glorieta de La Minerva.

Casas de campaña, cobijas bien calientitas y chamarras acompañaron a cientos de fans; asimismo, estos aprovecharon para pasar a las tiendas cercanas a comprar una buena cena e incluso desayuno para aguantar hasta que llegara momento de ver al RB7 en acción.

Pero así como hubo quien pasó la noche en la calle, miles de personas se dieron cita del amanecer en adelante. Las gorras y playeras de Red Bull destacaron con el número 11 por todas partes y el circuito también contó con Checos de cartón, banderas y porras.

Retrasos por invasión y drones

El evento, lamentablemente, no fue perfecto, pues el clímax fue retrasado por algunos minutos. Benito Guerra era el primer piloto en salir al asfalto, sin embargo algunos aficionados saltaron las vallas, de modo que la pista fue invadida.

Los organizadores actuaron pronto para despejar la pista y fue entonces cuando Benito Guerra, una leyenda mexicana den Rallys, salió al circuito y dio la primera muestra de velocidad y las primera maniobras.

La segunda salida de Checo Pérez en el RB7 se atrasó otro buen rato, más de 20 minutos, por el papel de la afición en el evento. En busca del mejor ángulo, la gente se subió a puentes y tarimas de sonido que estaban prohibidas.

Diego Mejía y Giselle Zarur, conductores del Show Run, pidieron que estos lugares quedaran libres en más de una ocasión… pero pasaron varios minutos para lograr que todos estuvieran seguros. Esto apagó los ánimos de la gente y el ambiente se vino abajo mientras Checo volvía al circuito, y es que el piloto de Fórmula 1 tardó más de una hora entre su primera salida y la segunda.

Por fortuna, Munir rescató parte de la fiesta con su estilo inconfundible para narrar lo que sea, y así encendió los ánimos. Se podría decir que se robó el show durante la segunda salida de Chequito bebé.

Dos RB7 en Guadalajara

Red Bull no viajó sólo con un RB7 a México, sino con dos. Checo Pérez tuvo a disposición dos autos para el Show Run, y ambos preparados para dar espectáculo. Los dos lucieron con el número 11, aunque no salieron los dos a la pista, es decir, el retraso no tuvo que ver con alguna falla en el monoplaza.

Red Bull trajo un segundo auto por si era necesario activar un plan B. Si el auto principal hubiera presentado fallas, la escudería podría seguir adelante con el show con el segundo auto y es que hay que recordar que son modelos de 11 años de edad, y aunque son espectaculares, no son precisamente nuevecitos.

¡Un infiltrado de lujo!

Si de figuras hablamos, tenemos que presumir que disfrutamos del Red Bull Show Run en compañía de Albert Fábrega. Sí, una de las grandes estrellas de la Fórmula 1 y sus transmisiones se lanzó hasta Guadalajara a formar parte de esta exhibición.

El pequeño que burló la seguridad

Después de la tercera vuelta, un pequeño burló la seguridad en La Minerva y llegó hasta Checo, quien lo recibió bien, permitió el acercamiento y le regaló una firma.

El niño regresó a su lugar sumamente contento y con la euforia a tope, de modo que hasta dio saltos antes de salir del circuito.

¿Aquí pidieron donas?

Checo Pérez deleitó a sus miles de fans en la tercera salida, la que más prendió al público. El piloto consintió a sus fans con donas a lo largo del circuito de La Minerva. ¡El RB7 rugió en Guadalajara!