Red Bull o nada: Checo Pérez deja claro su futuro en Fórmula 1

Si veremos al mexicano Checo Pérez la próxima temporada en Fórmula 1, tendrá que ser en la escudería Red Bull, al lado de Max Verstappen. El tapatío dejó claro que sólo cuenta con una opción para seguir en el Gran Circo y en caso de no ser tomado en cuenta, se alejará al menos un año del deporte motor.

Red Bull no ha confirmado a su segundo piloto para la próxima temporada.

La prioridad es renovar a Alex Albon, aunque esto dependerá de su rendimiento en la parte final de la temporada, y en caso de que la escudería decida no renovar al tailandés, se abrirá la puerta para Checo o para Nico Hulkenberg.

Checo Pérez sólo considera una opción

“Tengo claro lo que quiero hacer. El plan A es continuar. El plan B es parar durante un año. Si no estoy en la F1 el año que viene, no me veo haciendo nada más. Me tomaría un año para considerar lo que quiero hacer, y si realmente lo echo de menos.

“Sólo hay una opción. Quiero seguir adelante, creo que estoy en la cima de mi carrera, pero también debo seguir adelante con una razón, con un buen proyecto para dar el cien por cien”, mencionó el mexicano en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Baréin.

Al calendario de la Fórmula 1 le restan tres escalas en Asia. Este fin de semana se corre en Baréin, donde también se correrá el 6 de diciembre para finalizar la temporada en Abu Dabi. Después de estas tres carreras, Red Bull tomará una decisión sobre el futuro.

Una vida fuera de la F1

En tanto, Checo tendrá que dejar Racing Point, que tiene la intención de darle el auto de Checo a Sebastian Vettel dos días después del último Gran Premio.

En caso de que Red Bull opte por la renovación de Albon o el fichaje de Hulkenberg, Checo comenzaría a darle forma a su vida después del automovilismo, al atender otros intereses y negocios, antes de volver a la Fórmula 1 en 2022.

“Todavía soy muy joven, podría verme a mí mismo más tarde haciendo otros negocios fuera del deporte del motor, no en mis 30 años actuales, pero si sucede, estaría feliz de seguir esa opción… La mayoría de los pilotos se jubilan y luego de seis meses se vuelven locos y quieren hacer lo que esté disponible. Veré cómo me siento sin competir”, declaró el mexicano.