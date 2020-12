¿Ya se pellizcaron varias veces para confirmar que no están soñando? Tal vez a la última persona que le caerá el 20 es al propio Checo Pérez, quien ganó su primera carrera en Fórmula 1, en el Gran Premio de Sakhir, un hecho histórico que lo convierte en el piloto mexicano más importante del Gran Circo, junto a Pedro Rodríguez, el último mexicano que había conquistado un Gran Premio.

Checo fue indiscutiblemente el piloto del día, pues largó quinto, se posicionó tercero muy rápido, pero quedó último cuando Charles Leclerc lo mandó fuera de la pista en una de las primeras curvas. Hasta ahí, las cosas pintaban para una mala noche para el mexicano, y sin embargo remontó del último sitio hasta el primero.

Checo fue el primer volante en cruzar la meta y en ese momento comenzaron los momentos más emotivos que a cualquier mexicano nos hacen sentir orgullosos.

La fiesta comenzó en el momento en el Checo cruzó la meta. En ese instante recibió la confirmación de su triunfo a través de la radio. “¡Sí, Checo, primer lugar, sí!”. El mexicano respondió con un sollozo para después pedir al equipo el favor más especial: “Asegúrense que Checo esté viendo la carrera”, dijo en referencia a su hijo, quien lleva el mismo nombre.

Checo ha estado en la escudería desde 2014. En ese lapso ha trabajado de la mano con los mismos mecánicos e ingenieros desde que el equipo se llamaba Force India y ahora en su evolución como Racing Point. Checo no estará cuando el equipo pase a llamarse Aston Martin, pues termina contrato, por lo que el triunfo en Baréin tuvo un valor especial.

Hemos visto las celebraciones de Lewis Hamilton con el equipo de Mercedes, los de Leclerc con Ferrari y los de Verstappen con Red Bull y ninguno se compara con la celebración de Checo con el equipo de Racing Point, así que preparen los pañuelos.

From last on Lap 1 to a maiden victory, amazing! 😲

