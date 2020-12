¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo la “despedida” de Checo Pérez en el GP de Abu Dabi?

La relación entre Checo Pérez y Racing Point termina después de seis años en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del calendario de la temporada 2020 de Fórmula 1, y para el cual el tapatío largará en la última fila, debido a una sanción por los cambios en la unidad de potencia, por lo que tendrá que remontar.

Para Checo Pérez esta temporada ya es histórica, pues además de conseguir su primer triunfo en el Gran Circo, consumó su mejor temporada en cuanto a puntos, con un total de 125, con los cuales se coloca en el cuarto sitio de la clasificación de pilotos, aunque ahora el tapatío tendrá que refrendar ese sitio.

Checo cuenta con una ventaja de 13 puntos sobre Daniel Ricciardo, por lo que el mexicano debe finalizar entre los primeros cuatro para no depender de un triunfo del australiano. En caso de que Ricciardo no entre al podio, Checo se puede dar el lujo hasta de no terminar la carrera o quedar en los puestos que no dan puntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FORMULA 1® (@f1)

¿Dónde puedo ver la carrera de Checo Pérez?

Para ese fin de semana volveremos a madrugar, ya que la competencia en pista arranca este sábado a las 7:00 horas con la sesión de calificación, la cual podrás seguir en vivo por la señal de Fox Sports 3. También puedes seguir la actividad de la calificación a través de la página de Escudería Telmex, que replica la señal de Fox y aquí te dejamos el link.

La carrera está programada para arrancar el domingo a las 7:00 horas. Esta será la última largada de Checo con Racing Point y podrás seguirla en vivo por Fox Sports 3, que se pondrá guapo y replicará la señal también en Escudería Telmex, por lo que va de nuevo el link.

Los favoritos

Para esta carrera ya estará de regreso Lewis Hamilton, por lo que hay que apuntarlo como favorito a ganar la última carrera del año. Si no sucede algo extraordinario, hay que echarle un ojo a Max Verstappen, quien fue el más rápido en la primera práctica, y con Valtteri Bottas, quien terminó primero y segundo, respectivamente, en las dos sesiones libres.

Con Checo Pérez podemos esperar una carrera por los primeros 10 puestos, pues termino séptimo en las libres. Para esta carrera cabe recordar que Charles Leclerc será penalizado con tres lugares en la parrilla de salida tras provocar el choque que casi deja fuera de la carrera a Checo en Sakhir y que mandó a Verstappen al muro de contención.