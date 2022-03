La suerte del Chelsea cambió drásticamente en 2003, tras la llegada del poderoso empresario ruso-israelí, Roman Abramovich. Gracias a las altas y constantes inversiones, el club se convirtió en uno de los clubes más imponentes del futbol europeo.

Con Abramovich como propietario del club, Chelsea ha ganado cinco veces la Premier League, cinco ocasiones la FA Cup y tres Carabao Cup, además de dos inolvidables Champions League, dos Europa League y el Mundial de Clubes (¿el último trofeo del Chelsea en varios años?), sin embargo, los tiempos de gloria parece que han terminado para el equipo de Londres tras las sanciones del gobierno británico al empresario de origen ruso tras el conflicto que sostiene Rusia contra Ucrania.

El gobierno británico ha congelado todos los activos de Abramovich, de modo que su intención por vender al club se vino abajo por el momento, más allá de que existe una posibilidad para un acuerdo. Estas medidas impiden, entre otras cosas, que el club pueda recibir ingresos ni hacer gastos a partir de este momento, así que el club no puede realizar fichajes, tampoco puede renovar contratos, ni vender jugadores.

Las medidas también han golpeado a los aficionados del club de Stamford Bridge, pues el equipo no podrá vender entradas, de modo que los únicos aficionados azules que veamos en el estadio del Chelsea, son aquellos que cuentan con abonos.

Sin embargo, a los aficionados del Chelsea no les preocupa tanto el hecho de que las puertas de Stamford Bridge permanezcan cerradas para no generar ingresos, sino lo que pueda pasar con el equipo en los próximos años, pues esto representa apenas la entrada de una crisis que se reflejaría a nivel deportivo, de modo que los Blues estarían despidiéndose prácticamente de aquellas posibilidades de ganar trofeos.

Ante esta situación, Chelsea Supporters Trust, una organización de aficionados al club de Londres e independiente de éste, manifestó preocupación a través de Dan Silver, miembro de la junta directiva de la organización, quien indico que lo que más le preocupa es que los nuevos propietarios mantengan al club, sin importar que pase una década en reconstrucción.

“No tenemos demandas enormes y fuera de la realidad para los nuevos propietarios, sólo que continúen en el futuro con lo que ha hecho Abramovich. Lo que quiere Chelsea Supporters Trust es asegurarse de que haya un club de futbol en el futuro”, manifestó Silver, de acuerdo con Four Four Two.

The CST implores the Government to conduct a swift process to minimise the uncertainty over Chelsea’s future, for supporters and for supporters to be given a golden share as part of a sale of the club.

