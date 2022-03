Sancionan a Roman Abramovich: ¿Qué pasará con el Chelsea y la venta del equipo?

Hace un par de semanas, Roman Abramovich anunciaba que vendería al Chelsea. No era una decisión que buscara o quisiera, pero sus nexos con Vladimir Putin y el conflicto Ucrania-Rusia, lo obligaron a tomar la decisión de desprenderse de los ‘Blues’.

Mencionó que no tomaría la venta a la ligera, que se tomaría su tiempo para decidir sobre la venta y que él nunca lo vio como un negocio, sino todo lo que hizo como dueño del Chelsea es porque amaba al equipo que compró a inicios de las décadas de los 2000’s.

Pero desafortunadamente para él, la venta del Chelsea dio un giro de 180 grados y como en Big Brother, las reglas cambian. El gobierno británico sancionó a Roman Abramovich por sus vínculos con el presidente ruso y orquestador de la invasión y posterior ataque a Ucrania.

Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, tomó acciones en contra del propietario ruso del Chelsea y en un nuevo paquete de sanciones, las cosas para Roman Abramovich y su equipo se pondrían color de hormiga, pues afectan directamente tanto al magnate como a los ‘Blues’.

Aunque en un inicio, las sanciones que Boris Johnson dio a Roman Abramovich se dieron a conocer formalmente, y desde la oficina del primer ministro mencionaron esas medidas que le cambian la jugada al dueño ruso del Chelsea sobre la venta del equipo londinense.

Sanciones a Roman Abramovich

Además de que Roman Abramovich tiene congelados todos sus activos y no puede disponer de ellos, obviamente tampoco puede hacer transferencias con individuos a empresas en el Reino Unido y muchos menos visitar el país, peeeeeeeero cómo afecta esto a la venta del Chelsea.

Básicamente, Roman Abramovich ya no puede tomar la decisión sobre la venta del Chelsea ni una opinión puede emitir y será el gobierno británico quien se encargue de tomar esa decisión. Esto no quiere decir que no recibirá dinero por la venta, porque sí lo hará.

Por lo menos, cuando el gobierno británico decida realizar la venta, el magnate ruso podrá pedir el dinero de los préstamos que le hizo al Chelsea, valorados en más de 2 mil millones de euros, pero para eso tendremos que esperar a que se confirme la venta del equipo.

Detalles de la sanción al Chelsea

El Chelsea ha sido embargado y la verdad es que sí ha sucedido, ¿Qué significa todo esto? No habrá nuevos acuerdos de absolutamente nada, o sea, en fichajes. Pero, sí se pagarán los que ya están hechos, además, los ingresos del área comercial o derechos de TV seguirán rindiendo frutos, pero estarán congelados y no se puede disponer de ellos.

Lo preocupante del caso, son esos jugadores que termina su contrato en 2022 (verano), no podrán regresar al Chelsea si esa era su intención y tendrán que buscar otros destino, que no sólo afecta al equipo varonil, también al femenil.

César Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Ann-Katrin Berger, Maren Mjelde, Jonna Andersson, Ji So-yun y Drew Spence son las y los jugadores que terminan sus contratos y no podrán firmar nuevamente con los ‘Blues’.

Y todavía falta una más, pues el gobierno de Boris Johnson se encargará de supervisar todos los movimientos del club y de inicio, limitó a 24 mil euros el gasto destinado a los viajes que tenga el Chelsea, 600 mil a la seguridad y servicios de cada partido.

Y otra de las decisiones que están causando revuelo, no se permitirá la venta de entradas al Stamford Bridge, sólo los abonados podrán entrar a los partidos del Chelsea y la tiena del equipo no podrá vender mercancía. Golpe duro para Roman Abramovich y toda la gente de los ‘Blues’.