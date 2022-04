Los goles de Loftus-Cheek y Mount que llevaron al Chelsea a la final de la FA Cup

El Chelsea de Thomas Tuchel disputará una nueva final de la FA Cup y el Crystal Palace se quedó en el camino luego de un torneo en el que sorprendió a propios y extraños. Ruben Loftus-Cheek y Mason Mount pusieron en ventaja a los blues en Wembley, que todavía no pueden sentirse ganadores.

La motivación del Crystal Palace creció conforme avanzaron de ronda. Dejaron en el camino al Everton, Stoke City y Hartlepool; es cierto que no se trata de los gigantes de la Premier League, pero Patrick Vieira le cambió la cara al equipo de manera interesante.

Ahora, el Chelsea enfrentará al Liverpool en la final de la FA Cup. Los Reds vencieron al Manchester City en un partido cardiaco y algo seguro es que tendremos un duelazo.

El primer tiempo no representó mucho peligro en ninguna de las dos áreas. Sin embargo, la jugada más clara fue del Crystal Palace y terminó con atajada de Mendy. Más tarde, en un intento por generar algo diferente, Kai Havertz fingió un penal que le costó la amonestación por tremendo clavadazo.

El complemento arrancó de forma similar, pero Wembley se apagó en medio de las imprecisiones y la falta de ataque. Tuvo que llegar el minuto 65 para cambiar el rumbo del encuentro a través de Ruben Loftus-Cheek. El inglés aprovechó un error de la defensa rival y prendió el balón para vencer a Jack Butland.

Curiosamente, el mediocampista entró al campo en lugar de Mateo Kovacic por lesión. Tal vez no era la modificación que Thomas Tuchel tenía en mente en el 1T, pero rindió frutos.

‘ @RLC is Chelsea born and bred #EmiratesFACup pic.twitter.com/xWSOWiA6Kj

A los pocos minutos, el Chelsea repitió la dosis gracias a Mason Mount. El futbolista que creció como blue, que ya ganó una Champions League y dio esperanza a la remontada contra el Real Madrid hace unos días, hizo de las suyas para firmar el 2-0.

De esta manera, los Blues podrían ganar la FA Cup este año en sus dos ramas. El equipo femenil dirigido por Emma Hayes eliminó al Arsenal en semifinales y se medirá con el City por el título. En 2021 también clasificaron a las dos finales, aunque ellas ganaron y ellos perdieron ante el Leicester.

As as you like

You can always bank on @England‘s Money Ma$e to deliver@ChelseaFC @masonmount_10#EmiratesFACup pic.twitter.com/nv9QOJsBsz

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 17, 2022