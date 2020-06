¿Por qué se dice que el Chelsea “coronó” a dos nuevos campeones de la Premier League?

Chelsea lo hizo una vez más. El triunfo sobre el Manchester City coronó al Liverpool de la Premier League anticipadamente, como sucediera con el Leicester.

La visita del Manchester City era clave. 23 puntos por detrás del Liverpool estaba obligado a ganar para llegar al choque con los ‘reds‘ aún con posibilidades de arrebatarle el título de la Premier League, por más difícil que pareciera. Sin embargo un error terminó costando muy caro.

Words we’ve waited 109 days to say…

THREE POINTS AT THE BRIDGE! 💙🔥#CHEMCI pic.twitter.com/B8mmvN0Bs3

— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 25, 2020