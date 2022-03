¿Quiénes son y a qué se dedica The Ricketts Family, el consorcio que ofertará por Chelsea?

Chelsea es considerado por Forbes como el séptimo equipo más valioso dentro del mundo del futbol y por ello no es extraño que el club tenga varios pretendientes en el mundo para convertirse en los nuevos propietarios tras las sanciones del gobierno británico al ruso Roman Abramovich.

Varios consorcios ultiman detalles para presentar sus ofertas y proyectos para hacerse de cargo del equipo de Londres y entre ellos está The Ricketts Family, que lideran un grupo de inversión que presentará una oferta formal el viernes 18 de marzo.

¿Quiénes son y qué hace The Ricketts Family?

Si has visto ‘Volver al futuro 2’, recordarás que Marty McFly fue testigo del campeonato de los Chicago Cubs en la Serie Mundial del 2015, de acuerdo con la película. Pues The Ricketts Family hizo (casi) realidad la predicción.

El consorcio compró la franquicia de la MLB en 2009 y en 2016 consiguieron su primera Serie Mundial desde 1908. La familia Ricketts entró al mundo de los deportes después de ofertar 900 millones de dólares por los Cubs, y Thomas Ricketts es desde entonces el presidente del equipo.

Ek consorcio familiar se compone por los tres hermanos de Thomas: Laura, Todd y Peter. El consorcio se puede presentar como un grupo de inversión con muchísimo dinero o el consorcio que hizo realidad la predicción de ‘Volver al Furturo’ con los Cubs.

Laura Ricketts es una exabogada y miembro de la junta directiva de Housing Opportunities for Women; Todd es presidente del Comité Nacional Republicano y Peter es el actual gobernador del estado de Nebraska y miembro del partido republicano. Además de los hermanos, el consorcio es integrado por los padres, Joe y Margaret.

Confirman que habrá oferta por Chelsea

The Rickets Family confirmó, de acuerdo con Four Four Two, que presentarán una oferta por hacerse del control del Chelsea, pero no irán solos. Los propietarios de los Chicago Cubs se asociaron con, Ken Griffin, fundador de Citadel, una de las administradoras de fondos o inversoras de capital más grandes del mundo.

“La familia Ricketts, propietarios de los Chicago Cubs, pueden confirmar que liderarán un grupo de inversión que hará una oferta formal por el Chelsea Football Club este viernes”, dijo un portavoz de la familia Ricketts.

“Como operadores desde hace mucho tiempo de un equipo deportivo profesional icónico, la familia Ricketts y sus socios entienden la importancia de invertir para tener éxito en la cancha, respetando las tradiciones del club, los fanáticos y la comunidad”, indicó el portavoz.