Lo que necesitas saber: México ya aseguró el primer lugar del Grupo A en el Mundial 2026, pero buscará cerrar la fase de grupos con paso perfecto por primera vez en la historia

México cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante un rival al que no enfrentamos nada seguido, pero con una historia única. Chequia fue la primera selección a la que le ganamos en una Copa del Mundo , ¡y vamos por otra victoria!

Sí, vamos, así incluyéndonos porque en este barco estamos todos. Bueno, andamos muy ilusionados con esta Selección Mexicana tras el triunfo sobre Corea, no nos juzgues.

Foto: Mexsport

Fecha, horario y transmisión: ¿Dónde ver el Chequia vs México?

Está bien, vamos ya con el dato que vienes buscando y el más importante: el último partido de fase de grupos para la Selección Mexicana, que aunque es puro trámite pues ya se aseguró el primer lugar del Grupo A, representa la oportunidad de cerrar con paso perfecto la fase de grupos de un Mundial por primera vez en la historia.

¿Cuándo es el Chequia vs México ? Juegan el miércoles 24 de junio .

? Juegan el . ¿A qué hora es el partido? El silbatazo inicial es en punto de las 19:00 horas.

¿Dónde ver? Pasará por televisión abierta en Canal 5, Canal 9 y Azteca 7; también por TUDN y por ViX.

Chequia, primera victoria de México en un Mundial

Ya lo decíamos, pero vamos con el recuerdo completo. Hoy en día ganar en una Copa del Mundo se nos hace normal, a veces hasta obligatorio, pero en ese entonces las cosas eran diferentes.

La Selección Mexicana participó en el Mundial desde la primera edición, en Uruguay 1930, pero se tardó 32 años para conseguir su primera victoria en la máxima justa del futbol.

Esa primera victoria de la historia para México en mundiales tuvo lugar en Chile 62, y sí, fue precisamente contra Chequia con marcador de 3-1. Bueno, en aquel entonces se llamaba Checoslovaquia.

Lamentablemente para el tricolor, venían de perder ante Brasil y España, por lo que ese triunfo no alcanzó para avanzar a la siguiente ronda.

Pero en este Mundial 2026 la historia es otra: Está puesto todo para ganar el tercer juego en casa, en el Estadio Ciudad de México, ante unos checos que se han visto decepcionantes. ¡Se viene otra victoria contra ellos en una Copa del Mundo como hace 64 años!