No pedimos ser mexicanos, ¡tuvimos suerte! Vaya partido el que nos ofrecieron México y Corea, con emociones de principio a fin, y la victoria se queda en casa.

Era un partido clave porque, luego del empate entre Chequia y Sudáfrica, y considerando que el resultado directo es el primer criterio de desempate, una victoria le aseguraba a México el primer lugar del Grupo A … ¡Y eso fue justo lo que sucedió en Guadalajara!

México vs Corea del Sur

¡Bendito Mundial 2026! México derrota a Corea en un partido dramático

Un solitario gol de Romo bastó para vencer a una Corea muy fuerte, muy agresiva y que buscó el empate hasta el final. Pero seamos sinceros, si no se hubiera dado el oso del arquero coreano donde vino la anotación, muy probablemente esto hubiera acabado 0-0.

De hecho hay que admitir que nos salvamos más de una vez. Edson y el Tala sacaron dos de gol de Corea muy claras, y en general en la primera mitad ellos fueron muy superiores.

Pero bueno, se ganó y toca pensar en lo que sigue. Revive a continuación los mejores momentos del seguimiento en vivo que hicimos al México vs Corea.

Los momentos destacados del segundo tiempo entre México y Corea

¡Y se acabó! La Selección aguantó y se lleva los tres puntos, asegurando así el primer lugar del Grupo A. Pase lo que pase, jugará la siguiente ronda en casa, en el Estadio Ciudad de México, contra uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

¡Corea presiona y presiona! Los últimos minutos se juegan completamente en el área mexicana. Van tres tiros de esquina en cosa de dos minutos y el Tala ha estado más activo en el agregado que en todo el resto del partido.

¡Por eso es el titular! Tala Rangel evita el empate de Corea al minuto 87 con una atajada impresionante tras un remate de cabeza cruzado en el área chica. El arquero de Chivas confirma que es el mejor portero mexicano y merecía ser el titular en el Mundial 2026.

¡Iba a ser un golazo! Santi Giménez y Obed Vargas se entendieron a la perfección y el del Atlético remató con fuerza desde fuera del área buscando el rincón. Otra vez la figura del cancerbero coreano evitó la anotación y al 85 seguimos 1-0.

Momento emotivo y que esperamos por 4 largos años: ¡Santi Giménez entra de cambio y hace su debut oficial en una Copa del Mundo! Le quedan 10 minutos para tratar de lucirse.

¡Raúl Jiménez tuvo el segundo! Centro al área de Quiñones que el Lobo recibió de forma espectacular para sacar un disparo cruzado letal; pero el arquero Kim Seung-Gyu compensó un poco su error y se rifó una atajada de otro mundo. Esto sigue 1-0 al minuto 71.

Minuto 66 y vamos a la segunda pausa de hidratación, ventana que el Vasco aprovecha para darle minutos a Obed Vargas, quien debuta en un Mundial.

Como el primer criterio de desempate es el resultado directo entre los equipos empatados, si se mantiene la victoria mexicana, la Selección jugará los dieciseisavos de final en el Estadio Ciudad de México contra un tercer lugar, pase lo que pase en el último partido.

Minuto 55 y el Cielito Lindo suena más fuerte que nunca justo cuando Heung-Min Son se va del terreno de juego. ¡Es el momento para ir a liquidarlos!

¡Goooooooooooool de México! La Selección comenzó presionando a los coreanos en la segunda mitad hasta llegar al área, provocando que el arquero asiático cometiera un oso terrible al tratar de controlar un centro muy complicado… Chocó con su defensa y se la dejó a Romo, quien nomás la empujó al fondo de las redes. ¡1-0 favor México al minuto 50!

¡Reinicia el encuentro en Guadalajara! Pasaditas las 8 de la noche vuelve a rodar el balón y confiamos en que Aguirre habló fuerte en el vestidor para mejorar las cosas, porque se guardó los cambios.

Lo mejor del primer tiempo del México vs Corea

Suena el silbatazo para mandar al descanso y el Estadio Guadalajara abuchea como pocas veces. Después de la pausa de hidratación, México se olvidó de tener el balón, Corea domina y a la afición no le gusta. Estamos 0-0 porque el rival no ha sido contundente.

Foto: MexSport

¡Otra vez nos salvamos! Bendito Dios que Jae-sung Lee no es más alto, porque quedó solito en el centro del área y por muy poco no alcanzó a rematar un nuevo balón filtrado. Que ya se acabe la primera mitad por favor.

¡Ay nanita! Corea toca mejor el balón y a cinco minutos del descanso ya tuvieron otra en el área que, por fortuna, mandaron a la última fila de las tribunas. ¡Ya son varios avisos!

Llegamos al minuto 30, con pausa de hidratación incluida, y el ritmo sigue acelerado. El partido se juega de lado a lado, con mayor verticalidad mexicana, pero con la amenaza muy latente de los asiáticos.

¡Pero México ya respondió! Centro exacto al corazón del área al minuto 18 que Julián Quiñones remató de forma espectacular. El arquero coreano reaccionó muy bien y evitó el primero del Tricolor. ¡Hay partidazo en Guadalajara!

Pues 5 minutos después ya nos hicieron temblar. Heung-Min Son recibió un pase filtrado preciso que lo dejó solito frente al arco y levantó la esférica con un toque sutil. Parecía que venía el primero de Corea, pero Edson Álvarez reaccionó y se aventó una chilena hermosa para evitar la anotación. De todos modos no hubiera sido gol porque había fuera de lugar, pero ahí está el primer aviso.

Minuto 10 y la cosa está 0-0, pero México muestra un rostro muy bueno, haciéndole muy incómodo el partido a Corea, que no logra desplegar su juego vertical de costumbre.

¡Silbatazo inicial! El partido arrancó puntualmente a las 19:00 horas. Rueda el balón en Guadalajara.

Mundial 2026: La previa del México vs Corea del Sur en el Estadio Guadalajara

La afición mexicana es la mejor del mundo y para muestra una imagen: el Zócalo a reventar entonando el himno junto a sus jugadores.

Foto: @MexicoCity26 (Facebook)

¡Retumba Guadalajara con el Himno Nacional Mexicano! Momento emotivo se vivió en la ceremonia previa con Edson Álvarez entre lágrimas y todos cantando con gran energía.

En punto de las 18:50 saltan los equipos a la cancha ¡y esto ya va a comenzar!

¡Uff! Hoy los coreanos no van a saber cómo frenar al equipo mexicano. Desde el calentamiento se ven plenamente enfocados.

Antes del partido, vamos con un bonito recuerdo. ¿Te acuerdas del día que se inventó la Cuauhtemiña precisamente enfrentando a Corea del Sur? AQUÍ puedes leer la historia.

¡ALINEACIÓN DE MÉXICO CONFIRMADA! Tala Rangel se mantiene en la portería y va Edson Álvarez como capitán, conservando la base que derrotó a Sudáfrica.

Foto: @miseleccionmx

A las 15:00 horas se abrieron las puertas del Estadio Guadalajara para el México vs Corea, y desde los primeros instantes la afición de ambos países comenzó a darse cita para este importante compromiso.

Foto: MexSport