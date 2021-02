“Toqué fondo”: ‘Chicharito’ Hernández se sincera tras un año complicado

Altas y bajas, no sólo es el futbol, así es la vida en general. Para ‘Chicharito’ Hernández, el último año se complicó en lo deportivo y lo personal, pero al tratarse de un futbolista profesional todo se vio reflejado en las canchas.

En medio de la pandemia de coronavirus, el mexicano tuvo una de sus peores temporadas: sólo anotó 2 goles en 12 partidos y sufrió un desgarre de segundo grado en la pantorrilla que lo relegó con el LA Galaxy.

Consciente de lo que ocurrió en la MLS y sumado a su vida personal, ‘Chicharito‘ concedió una larga entrevista al LA Times en la que se sinceró al grado de reconocer que llegó a uno de los puntos más bajos de su carrera.

“Toqué fondo. Viví cosas que normalmente se viven en cinco, 10 años, ¿sabes a qué me refiero? No es una excusa, es la realidad. Y la realidad es que no asumí la responsabilidad. No pude manejar todo eso“, declaró el delantero.

A lo futbolístico hay que agregar la muerte del abuelo de Javier Hernández, el histórico Tomás Balcázar, después su pareja Sarah Kohan dejó Estados Unidos para vivir en Australia y el cúmulo de emociones rebasó al futbolista.

“Cuando llegó el final de la temporada hice una crítica muy profunda. Sobre mi vida, sobre mí y simplemente decidí que puedo hacerlo mucho mejor. Asumí toda la responsabilidad de lo que está en mis manos: mi cuerpo, mi mente, mis emociones y quiero llevarlas más allá“, agregó.

¿Qué viene para ‘Chicharito’ Hernández?

Javier Hernández aseguró que no tiene excusas, ni tampoco límites. Por ello, el mexicano decidió trabajar de manera diferente, con un equipo que incluye a un entrenador personal, a un nutriólogo y a un entrenador emocional.

Durante las últimas semanas, ‘Chicharito‘ mostró en sus redes sociales que se prepara para regresar con el LA Galaxy y explicó que este esfuerzo es algo que no había hecho nunca.

“No he trabajado tan duro en toda mi vida. No he confiado en las personas correctas que pueden ayudarme a mejorar mi rendimiento, mi sueño, mi salud, mi comida y mis relaciones“, relató.

Todo esto tiene varios objetivos, pero en lo deportivo hay uno muy claro: saldar una deuda que ‘Chicharito’ Hernández mantiene con la afición del equipo californiano que le abrió las puertas a principios de 2020.

“Tengo una gran deuda con mi club, con mis fanáticos, con la familia Galaxy. Tengo 32, pero la cuestión es que hay muchas vías que muestran que la edad es un número“, dijo para recordar que Tom Brady es su inspiración con 10 Super Bowls jugados y 43 años de edad.

Los seguidores del delantero ya notaron cambios físicos en semanas recientes; sin embargo, para Javier lo más importante es sentirse humano. Más allá de lo que implica la fama, busca crecer como persona y reflejarlo con goles y buenos partidos.