¡Llegó el séptimo… y contando! Pásale a ver el gol de ‘Chicharito’ Hernández frente al Austin

No hay duda que la versión actual de Javier ‘Chicharito’ Hernández dista mucho respecto a la primera en la MLS

con el Galaxy de Los Ángeles, pues el mexicano se ha adueñado del gol en la naciente campaña, pues ya suma siete tantos.

Austin FC, una de las nuevas franquicias de la MLS, fue la víctima del delantero tapatío, quien se ha convertido en el hombre gol del cuadro angelino con más de media docena de goles, por lo que se ha pedido su llamado de regreso a la Selección Mexicana, aunque esto tendrá que esperar.

El mexicano firmó su séptimo gol en la temporada a los 77 minutos para dejar sentenciado el partido, en el cual pudo marcar en el primer tiempo, pero el tapatío falló un penal. Sebastian Lletget abrió la cuenta para el Galaxy desde los 35 minuto.

Hernández convirtió el segundo gol tras un centro preciso del mexico-americano Julian Araujo, quien le puso al tapatío el balón en el área y el ’14’ remató de primera.

You knew he was gonna get on the scoreboard.@CH14_ scores his 7th (!) of 2021 💚🖤 pic.twitter.com/FilTYvQm1K

— LA Galaxy (@LAGalaxy) May 15, 2021