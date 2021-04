Pásale a ver el doblete y el festejo de ‘Chicharito’ frente a los New York Red Bulls

¡Llegó el tercero y cuarto de la temporada! El mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández va en serio en la temporada 2021 de la MLS con el Galaxy de Los Ángeles, pues el tapatío marcó frente a los New York Red Bulls el segundo doblete en su cuenta personal en la naciente temporada.

El delantero mexicano había advertido que después de su primer año poco productivo, en el segundo iba a cobrar revancha y lo está haciendo en grande, pues ya suma cuatro goles en sólo dos partidos.

El mexicano sólo necesitó nueve minutos contra el conjunto de la Gran Manzana para hacerse presente tras una jugada en la cual Galaxy tomó mal parada a la zaga neoyorquina luego de recuperar el balón en media cancha.

Ethan Zubak fue quien sacó provecho del robo de balón y condijo el esférico hasta el área y sólo él sabe si quiso tirar o en realidad intentó el pase, pero el esférico se filtró hasta segundo poste, donde el mexicano cerró para empujar el balón al fondo de la red.

El segundo tanto llegó en la parte final del primer tiempo, cuando los Red Bulls ya habían empatado. A cinco minutos del descanso, el catalán Víctor Vázquez puso en el área un bombón para el mexicano, quien controló con la pierna derecha y quedó solo en el área para fusilar de zurda.

A little Victor Vazquez magic… ✨

And Chicharito finishes for his FOURTH of the season! #LAvRBNY pic.twitter.com/Fo1cMYgzfp

— Major League Soccer (@MLS) April 25, 2021