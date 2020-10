‘Chicharito’ acepta su mal momento con el Galaxy, pero promete resurgimiento: “No voy a fallar”

Javier ‘Chicharito’ Hernández llegó al Galaxy como fichaje bomba

para la temporada 2020 de la MLS, tras la salida de Zlatan Ibrahimovic y el golpe mediático fue brutal, de modo que el mexicano fue invitado a programas de televisión, además de que hizo acto de presencia en juegos de hockey y en partidos de los Lakers.

Sin embargo, hasta la fecha se sigue esperando el primer gol oficial de ‘Chicharito’ en Los Ángeles, pues cabe recordar que el mexicano anotó en el torneo de pretemporada “MLS is Back”. Por si fuera poco, el equipo marcha último de la Conferencia Oeste y no entrará a playoffs, además de que el técnico argentino, Guillermo Barros Schelloto, fue cesado a falta de tres jornadas.

Ante esta situación, Hernández aceptó que pasa por un mal momento y el efecto que ha provocado esta situación en su entorno, sin embargo, en una carta publicada en Instagram se comprometió a cambiar esta dinámica.

“Sé que no he estado en mi mejor nivel. Pero ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí”, compartió el mexicano.

Chicharito no tiene goles ni asistencias

Hernández ha disputado un total de nueve partidos en la MLS, en los cuales no ha marcado ni ha aportado asistencias, además se ha lesionado en dos ocasiones. Además ha dejado de ser convocado a la Selección Mexicana por su mala racha futbolística, además de que se dice y se cuenta que Hernández paga una especie de castigo.

“Aunque hoy no paso por mi mejor momento futbolístico, me comprometo a trabajar el doble para empujarme a mejorar y hacer que las cosas cambien. Tengo un enorme compromiso con todas las personas que me dieron la oportunidad de cumplir otro sueño jugando aquí, pero sobre todo conmigo mismo y créanme: no voy a fallar”, indicó el tapatío.