Lo que necesitas saber: Chivas ganó el último clásico contra el América 2-1 en el Apertura 2025.

No se dejen engañar, el 14 de febrero es para ver el Clásico entre Chivas vs América. Ya dependerá del resultado (y su equipo favorito), si se convierte en un día de amor y desamor. Pero lo pronto, organicen bien su agenda para que no se queden sin ver el partido del Clausura 2026.

Cada uno llega al clásico en momentos completamente diferentes. Los ‘Rojiblancos’ se mantienen invictos y líderes de la tabla general, mientras que las ‘Águilas’ se han recuperado de aquel arranque ‘flojito’ que tuvieron ¿Recuerdan que tardaron varias jornadas en meter un gol?

Acá le dejamos fecha, hora y transmisión del Chivas vs América, para que vean el partido con su ‘chikistrikis’ y tengan un verdadero momento romántico.

Chivas vs América: Fecha, hora y transmisión

El Chivas vs América se juega el sábado 14 de diciembre del 2026 a las 21:07 hrs en el Estadio Akron. La ‘mala’ noticia es que la transmisión va por Prime Video, es decir, que solo aquellos que tengan la suscripción van a poder disfrutar el partido.

¿Cómo llegan Chivas y América al Clásico?

Chivas llega con cinco victorias consecutivas y se mantienen como el líder absoluto del Clausura 2026 con 15 puntotes. Así que, el objetivo de Gabriel Milito y compañía será extender ese dominio una semana más.

Por otro lado, América busca sumar su tercera victoria en lo que va del torneo y comenzar a escalar posiciones en la tabla general. Actualmente se ubica en el octavo sitio con 8 puntos.

Aunque sabemos que en el Clásico se juegan más que tres puntos, también se juega el honor, el orgullo y para evitar ser humillado por el archirrival… bueno, esa es la idea, porque con todo y el orgullo en juego nos han dado cada partido que zzzz. Esperemos que está vez no sea así.

Ah y por si no lo recuerdan, el último Clásico se lo llevó Chivas 2-1 en el Apertura 2025.