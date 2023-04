Dicen por ahí que lo que se ve no se juzga, así que no entendemos por qué en Red Bull se esfuerzan tanto por desmentir lo que es evidente. Ahora fue Christian Horner quien negó que haya un trato especial para Max Verstappen por encima de Checo Pérez (No lo sé, Chris…).

Y es que para el director de la escudería austriaca, el trato que le dan a sus dos pilotos es exactamente igual. Lo anterior, dice, debido a que su contrato es así, exactamente igual.

Horner niega trato especial a Verstappen en Red Bull / Foto: Getty

Chris Horner niega trato especial en Red Bull para Verstappen sobre Checo Pérez

Christian Horner habló en el podcast Talking Bull, perteneciente a Red Bull, y dijo que no hay argumentos para creer que existe un trato especial para Max Verstappen. Según valoran por igual y le dan las mismas oportunidades a Checo Pérez y al neerlandés, sobre todo ahora que ambos lideran el campeonato de pilotos.

“Es grandioso tener a ambos pilotos en la punta, es exactamente lo que quieres como equipo o director de equipo. Simplemente te vuelves muy consciente de asegurarte de que ambos tengan la misma oportunidad, porque quieres que se trate de lo que hacen en la pista”.

Horner niega trato especial a Verstappen en Red Bull / Foto: Getty

Sobre las acusaciones de que priorizan a Max Verstappen, sobre todo a raíz del triunfo de Checo Pérez en Arabia que tanto lo molestó, Christian Horner asegura que el mexicano no es el segundo piloto de Red Bull porque en ningún contrato se establece quién es el piloto 1 o 2.

“No hay un piloto número uno decidido en ningún contrato. Siempre se ha tratado de lo que hacen en la pista y así es como queremos que sea. Por eso somos justos en la forma en que tratamos a los pilotos en términos de cómo se distribuyen las actualizaciones, las piezas, el peso de esas piezas. Incluso, quien sale primero del garaje para una sesión de clasificación se alterna de fin de semana a fin de semana”.

Horner niega trato especial a Verstappen en Red Bull / Foto: Getty

¿Y entonces por qué desde fuera es evidente el favoritismo por Max?

Claro, cualquiera diría que defendemos a Checo Pérez por ser mexicano, pero acá en México no es el único lugar donde notan que Max Verstappen tiene todo el apoyo de Red Bull aunque eso implique sacrificar un poco al compañero en turno.

Lando Norris tuvo la oportunidad de tener el asiento de Checo Pérez en Red Bull, pero rechazó la oferta del propio Chris Horner precisamente porque no quiso llegar a un equipo donde fuera el segundo piloto detrás de Verstappen. El británico lo reveló recientemente en una entrevista.

Además, Christian Horner debería hablar con Helmut Marko antes de querer desmentir que Max Verstappen tiene un trato especial en Red Bull. Él se encarga de dejarlo claro cada que puede, de hecho, dice que su motivación para quedarse en la escudería es buscar el tercer campeonato de Max este 2023. Vaya, vaya…