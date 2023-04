Aunque no hace mucho le mandaron decir a Helmut Marko que no se meta con Checo Pérez, no aprende la lección. Otra vez dejó un recadito para el mexicano porque habló de su motivación para continuar en Red Bull y no lo consideró.

Y es que algunos rumores ponían a Helmut Marko fuera de Red Bull (hasta se dice que Sebastian Vettel tomaría su lugar), pero él descartó esto y de paso descartó a Checo Pérez como futuro campeón de la Fórmula 1.

Helmut Marko no ve a Checo Pérez como campeón de F1 /Foto: Getty

Helmut Marko descarta la idea de dejar Red Bull

Empecemos por el rumor antes mencionado. Distintas voces ponían a Sebastian Vettel como sucesor de Helmut Marko en Red Bull, sin embargo, al menos ese cambio no vendrá tras una renuncia de éste último.

Helmut Marko descartó renunciar a Red Bull porque trabajar con un piloto como Max Verstappen (no, no mencionó a Checo Pérez) es suficiente motivación como para querer quedarse mucho tiempo en la escudería.

“Si puedes guiar a un piloto como Verstappen, renunciar no es una opción“, dijo en entrevista con el medio suizo Blick, además de poner en duda que Vettel quiera unirse a la escudería en un puesto como el suyo. “Sebastian todavía se está descubriendo a sí mismo. No creo que quiera volver a viajar a todas las carreras y trabajar más por un salario significativamente menor”.

Y descarta a Checo Pérez como campeón de la Fórmula 1 este 2023

Ahora bien, mencionamos al principio eso de que se volvió a meter con Checo Pérez por lo mismo de que su motivación para quedarse en Red Bull es Max Verstappen. Helmut Marko dijo también que se quiere quedar en la escudería austriaca porque quiere ver de nuevo al neerlandés campeón.

Verstappen ganó los últimos dos títulos de la Fórmula 1 y Helmut Marko dice que quiere permanecer en Red Bull para verlo conseguir el tricampeonato. La pregunta es, ¿dónde deja a Checo Pérez si la batalla por el campeonato apenas empieza y el mexicano ya mostró que puede ganar?

“Mi próximo objetivo es llevarme el tercer título mundial con Max Verstappen. Esa es mi motivación”.

Lo dicho, ni porque otro experto ya le mandó decir a Helmut Marko que como piloto no es nada junto a Checo Pérez le muestra un poco más de respeto.