El Gran Premio de Brasil de 2022 quedará en la memoria de los fans de Fórmula 1 por el pleito que protagonizaron Checo Pérez y Max Verstappen. La tensión inundó a Red Bull después de que el neerlandés no le cediera la posición al mexicano y las cosas se pusieron rudas.

Una vez que Checo se bajó del auto, habló ante la prensa y nos dejó una frase contundente. Sí, esa de que los dos campeonatos de Max son gracias a él. Al final de la temporada, el tapatío no pudo quedarse con el segundo lugar en el campeonato de pilotos y se especuló sobre una ruptura en la relación.

No obstante, en Red Bull defienden a capa y espada que eso no sucedió. Aunque a Christian Horner no le faltan preguntas sobre el tema, el jefe de la escudería asegura que Checo y Max se llevan muy bien; eso sí, ya aceptó que se cometieron errores que no deben afectar el trabajo en equipo.

“Cometimos algunos errores en Brasil, aprendimos de eso y seguimos adelante. Hemos hecho algunas cosas asombrosas. Estos dos pilotos se han desempeñado increíblemente bien juntos. Son la razón por la que estamos en la posición que estamos. La temporada de Max fue de otro planeta. No vamos a dejar que los eventos de un par de vueltas en Brasil dicten el año para nosotros“, declaró Horner a la Fórmula 1.

Pero si hubo errores, también hay motivos detrás de ellos y Red Bull sabe que no todo pasó por las manos de Checo Pérez y Max Verstappen. Así que de cara a un nuevo campeonato, Christian Horner y compañía detectaron qué no se puede repetir.

Las causas del pleito entre Checo y Max, según Chris Horner

Además de pronosticar un 2023 armonioso para Red Bull, Christian Horner no se guardó nada sobre los motivos que provocaron este pleito. Pero como ya es costumbre, aclaró que esto quedó atrás y el equipo está más fuerte que nunca.

“Creo que la causa del problema fue que nunca habíamos imaginado estar en una situación; estar en el sexto y séptimo lugar en ese Gran Premio en las últimas vueltas. Y creo que al ser algo que no habíamos previsto, no lo habíamos discutido antes de la carrera. Fue un error de nuestra parte, deberíamos haber pensado en cada escenario.

“Obviamente fue lamentable lo que pasó, pero se discutió rápidamente, abierta y transparentemente. Ambos pilotos fueron muy claros, abiertos y honestos el uno con el otro y a partir de eso, como equipo, seguimos adelante y la dinámica entre los pilotos es buena”.

