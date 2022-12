Ferrari volvió a la pelea en Fórmula 1, pero las vitrinas siguen sin abrirse. Charles Leclerc rescató el segundo lugar en el campeonato de pilotos y la escudería firmó el subcampeonato en la clasificación de constructores, el problema del 2022 fueron las formas, pues los constantes errores en todas las áreas del equipo italiano facilitaron que Red Bull se llevara de calle los campeonatos.

Desde los errores en los pits, así como en las estrategias y la propia conducción de pilotos llevaron a Ferrari a ser la burla de aficionados y como consecuencia, Ferrari perdió a Mattia Binotto como director, por lo cual el sitio está vacante de cara a la temporada 2023.

Getty Images

¿Chris Horner iría a Ferrari?

Esta situación ha provocado reacciones entre el resto de integrantes del Gran Circo, entre ellos los otros directores de escuderías, como el caso de Chris Horner, quien fue cuestionado sobre la idea de un posible cambio para llegar a las filas de Ferrari para poner orden.

Pero Horner terminó rápido con cualquier especulación al respecto. “Mi compromiso es muy grande con el equipo Red Bull. He estado aquí desde el principio y obviamente tengo un apego muy cercano”, o sea que gracias, pero no, gracias. “Obviamente es difícil para él (Binotto). Tuvieron un gran auto este año, ciertamente fueron muy competitivo”.

Getty Images

Sexto director de Ferrari en el ciclo de Horner

Horner, quien fue piloto en Fórmula 3000, fue designado como director de la escudería Red Bull desde el año 2005, el año en el cual debutó el equipo en Fórmula 1, y desde entonces ha visto desfilar varios directores en Ferrari, por lo cual aseguró que no le causó sorpresa la salida de Binotto.

“En realidad no me sorprendió. Obviamente es la elección de Ferrari. Creo que será el sexto director de equipo con el que me sentaré enfrente desde que estoy en Red Bull”, dijo Horner.

Y sí, desde que Horner llegó a Red Bull, Ferrrai ha designado cinco directores: Jean Todt (1993-2007, Stefano Demenicali (2008-2014), Marco Mattiacci (2014), Maurizio Arrivabene (2015-2018), Mattia Binotto (2019-2022) y el que llegue a 2023.