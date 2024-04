Lo que necesitas saber: La última victoria de Mercedes fue en el Gran Premio de Brasil del 2022 con George Russell.

Christian Horner ya se hartó de que Toto Wolff ande hablando sobre sus deseos de fichar a Max Verstappen para el 2025 y le aconsejó que en lugar de andarse fijando en pilotos prohibidos se centre en el funcionamiento de su propio equipo.

Y es que Toto anda buscando al reemplazo de Lewis Hamilton que se va a Ferrari en la siguiente temporada, por eso es que últimamente le anda haciendo ‘ojitos’ a Verstappen, con todo y que el neerlandés tiene contrato con los austriacos hasta el 2028.

Christian Horner en el pitwall de Red Bull / Getty Images

El creciente interés de Toto Wolff por Max Verstappen

En las últimas semanas, Toto Wolff se ha dedicado a gritar a los cuatro vientos que si Max Verstappen desea dejar Red Bull antes de tiempo en Mercedes están dispuestos a recibirlo con las puertas abiertas, no solo él como jefe, también el resto de los empleados.

“Tenemos una plaza libre, la única entre los equipos punteros, a menos que Max decida irse, que entonces ya no tendremos esa plaza libre” dijo Wolff, en un intentó por tentar a Verstappen.

Y aunque Toto ha hecho de todo para intentar ‘robarse’ al campeón de Red Bull, Max aseguró que su intención es cumplir su contrato hasta el 2028 y que al menos por ahora no tiene razón para irse; “La intención es absolutamente quedarme en este equipo porque realmente lo disfruto”.

Toto Wolff, jefe de Mercedes / Fotografía Mercedes

Christian Horner le pone un alto a Totto Wolff

Y después de tantos rumores, Christian Horner salió a ponerle un alto a Toto Wolff, dijo que para empezar Verstappen está completamente enfocado en cumplir con su contrato hasta el 2028 y que tanto Toto como Mercedes deberían ocuparse en mejorar un auto que les ha dado más dolores de cabeza que podios.

“Sabemos que tiene contrato hasta finales de 2028. Se trata de cómo se siente en el equipo, la relación que tiene en el equipo y la forma en que está actuando. Y no creo que los problemas de Toto sean sus pilotos. Creo que probablemente tiene otros elementos en los que necesita centrarse en lugar de centrarse en pilotos que no están disponibles“. Christian Horner sobre Toto Wolff

No solo eso, Horner metió el ‘dedo en la llaga’ y aseguró que Max no se iría del equipo más dominante de la parrilla a uno que no ha logrado avanzar en los últimos años como Mercedes, que desde el 2021 no sabe lo que es pelear por un campeonato. Su última victoria fue en el Gran Premio de Brasil del 2022 con George Russell.

Christian Horner sobre su relación con Toto Wolff / Reuters

“Avanzamos (en China) por delante de la cantidad de carreras que Mercedes ha ganado en la era moderna. Así que el equipo está en el momento correcto ¿Por qué demonios querrías dejar este equipo? Horner, jefe de Red Bull

Pero Horner no paró ahí, también le recordó a Toto que McLaren, equipo al que Mercedes suministra el motor están actualmente mejor clasificados que ellos. El team papaya marcha en el tercer lugar con 96 puntos, muy por encima de los 52 que apenas suma el equipo alemán.

“Mercedes es el tercer equipo, por detrás de sus clientes en este momento. Así que pensaría que su tiempo (el de Wolff) estaría mejor empleado quizás centrándose en el equipo más que en el mercado de pilotos” dijo Horner sobre lo que deberían ser las preocupaciones de Toto.

La realidad es que después de la extensión de contrato de Fernando Alonso con Aston Martin y la innegable permanencia de Max Verstappen en Red Bull, las opciones de Toto Wolff para el 2025 disminuyen a solo Carlos Sainz y Kimi Antonelli.

