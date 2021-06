¡Crack! Christian Pulisic trabajó con niños en un campamento de verano en Pensilvania

¡Acciones de crack! En menos de dos semanas, Christian Pulisic se coronó campeón de la Champions League y de la Nations League con Estados Unidos, pero más allá de sus logros, impulsa a las próximas generaciones a través de recursos económicos y de sus conocimientos.

Hijo de los ex futbolistas Mark y Kelley Pulisic, se apasionó por este deporte desde pequeño y no olvida sus raíces. Por ello, desde hace tiempo se involucró en la planeación y donación de recursos para la construcción de nuevas canchas en el PA Classics Soccer Park.

En lo que será un verano ajetreado de cara a una nueva temporada en Europa, Christian Pulisic acudió al complejo deportivo para inaugurar un campo, aprovechó para dirigir un entrenamiento e incluso hubo una sesión de preguntas y respuestas.

Sin embargo, el proyecto encabezado por el atacante blue todavía no está listo. Este llevará el nombre de “Pulisic Stomping Grounds“, para recordar que él vivió una etapa en este lugar y años después dio el gran salto al futbol internacional.

Bryanna Gallagher, reportera de Fox43, se encargó de documentar el increíble día que tuvieron los niños y las niñas junto al atacante. La lluvia en Pensilvania no bajó los ánimos la emoción de los pequeños futbolistas se reflejó en los padres que estuvieron presentes.

Parents on the sidelines saying how nervous but excited their kids are 😂

I love it, what an awesome experience! @FOX43 @FOX43Sports @cpulisic_10 @USMNT @KalistaAndrew pic.twitter.com/rCkZSPNxON

— Bryanna Gallagher (@BGallagherTV) June 11, 2021