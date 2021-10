Las clasificadas a Liguilla y el protagonismo del arbitraje que dejó la Jornada 13 de Liga MX Femenil

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil nos dejó más que 23 goles. Más equipos que amarraron el boleto a la Liguilla, más críticas al arbitraje y destellos de figuras como Charlyn Corral aparecieron durante el fin de semana.

Ya hay 3 equipos clasificados a Liguilla

Conforme avanzan las jornadas y se acerca el final del torneo regular, se definen los equipos clasificados a la Fiesta Grande. Tigres, con su liderato e invicto, aseguró su participación desde hace un par de semanas pero ahora ya tiene un par de acompañantes.

Rayadas y Chivas amarraron el boleto con sus respectivos resultados y se perfilan como los otros fuertes candidatos al título. Santos y América están cerca de hacer lo propio, con solo dos puntos de diferencia y como consecuencia de haber derrotado a Pumas y Tijuana respectivamente.

Atlas, Xolos y Cruz Azul mantienen viva y fuerte la esperanza de avanzar; no obstante, hay al menos otros 3 clubes en la pelea.

América vs Tijuana y las quejas contra el arbitraje

Hace una semana, el arbitraje tomó protagonismo por los malos tratos de algunas silbantes a las jugadoras. Esta vez no fue distinto, solo que las cosas se mantuvieron en el terreno de juego. Itzel Hernández fue muy criticada por no haber marcado un penal a favor de Tijuana y acto seguido, expulsar a Alejandra Gutiérrez, portera suplente de Xolos.

Sin embargo, este no fue el único encuentro que se vio eclipsado por una árbitra. El Chivas vs Tigres con Diana Pérez Borja vivió una tónica similar, con tarjetas que no salieron en jugadas que incluso provocaron lesiones a jugadoras como Katty Martínez.

El sentir es general en todos los equipos de la Liga MX Femenil, por lo que varias futbolistas se manifestaron en redes sociales durante la Jornada 13.

Cruz Azul se reencontró con la victoria

La ‘Máquina’ se quedó cerca de entrar a la Liguilla hace 6 meses, por lo que busca revancha. La Jornada 13 de la Liga MX Femenil podría representar un punto de inflexión en ese camino, ya que las dirigidas por Roberto Pérez volvieron a ganar, luego de una racha complicada.

Cruz Azul ganó por última vez el 11 de septiembre y posteriormente enfrentó dos derrotas y un empate. Magaly Cortés se destapó con doblete para su causa y sentenció el marcador ante su ex equipo.

Charlyn Corral se reencontró con el gol

Para cerrar la actividad de la Jornada 13 Femenil, las Tuzas visitaron a las Bravas en Ciudad Juárez. Una actuación descomunal de Natalia Gómez Junco puso buena ventaja de 2-0 en el marcador, pero Charlyn Corral anotó su segundo tanto en México para incrementar la ventaja. El anterior cayó el 30 de agosto.

Al final, el juego terminó 1-3.

Todos los resultados en la Jornada 13 de Liga Femenil

Querétaro 0-1 Toluca

Chivas 1-1 Tigres

Cruz Azul 2-0 Mazatlán

Necaxa 1-6 Rayadas

Puebla 1-1 Atlético de San Luis

América 2-0 Tijuana

León 0-1 Atlas

Santos 2-0 Pumas

FC Juárez 1-3 Pachuca