“Cada jornada es lo mismo”: Jugadoras de la Liga MX Femenil alzan la voz contra el arbitraje y sus errores

¿Y ahora? Entre los muchos puntos que hacen falta por mejorar en la Liga MX Femenil, el arbitraje es una constante. Las y los silbantes se roban los reflectores cada jornada con sus errores y cada vez son menos los aciertos a destacar.

Poco a poco, las jugadoras han perdido la paciencia ante las decisiones de los colegiados y las quejas incrementan sin importar de qué equipo se trate. Por si fuera poco, durante la Jornada 12 hubo dos técnicos que alzaron la voz por malos tratos hacia sus futbolistas.

Y es que desde un punto neutral, sin formar parte de cualquiera de los 18 equipos, la percepción es la misma. Los aficionados inundan las redes sociales cada semana con los mismos comentarios: penales inexistentes, los que sí eran y no se marcaron o decisiones que simplemente no se entienden.

“Por patear una botella”: Las voces de la Liga MX Femenil vs el arbitraje

Los comentarios en redes sociales también llegan por parte de las jugadoras. Por ejemplo, Selene Valera se quejó de lo ocurrido en el Clásico Nacional, pues en una jugada ella se fue amonestada cuando la falta era al revés y su rival ya estaba amonestada.

Alejandra Gutiérrez se unió a estas voces tras el América vs Tijuana de la J13. Itzel Hernández no marcó un penal a favor de Xolos, así que la portera pateó una botella de agua en las bancas y eso le valió la tarjeta roja; a su vez, el auxiliar Juan Manuel Romo también se fue expulsado.

😰 ¿Qué pasó? 🤯 Se tuvo que marcar penal, pero la árbitro central decidió expulsar a la portera que se encontraba en la banca 🦅 2-0 🔥 🔴 ¡EN VIVO!

📲 https://t.co/XH7DtNHQFy

#VamosAmérica | #EllasEnTUDN | #SomosPerrísima pic.twitter.com/RwjfzUDr8N — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 17, 2021

Durante la transmisión del León vs Atlas, la gente de Fox Sports recordó algunas palabras de Arturo Brizio. El presidente de la comisión de árbitros aseguró en algún momento que no se le exige tanto al arbitraje de la Liga MX Femenil porque esta rama es “más noble”, pero la realidad es que no es su prioridad.

En más de una ocasión se ha preguntado sobre la posibilidad de implementar el VAR en partidos femeniles y el tema económico siempre sale a la luz. No obstante, otras futbolistas como Karym Iturbe de Gallos publicaron sus puntos de vista.

“A lo largo de los torneos es evidente que se tiene que mejorar el arbitraje. Siempre he estado en contra de las quejas constantes, pero ya es muy evidente este hecho recurrente, jornada tras jornada“, redactó la atacante en su cuenta de Twitter.

Renata Masciarelli exige mejores condiciones para las árbitras

Aunque el tema del arbitraje en la Liga MX Femenil provoca muchas quejas, las voces se alzan para mejorar. Luego de lo ocurrido ante Chivas y Tijuana, Renata Masciarelli del América publicó una corta pero importante lista de peticiones que podrían ayudar a mejorar el nivel.

La portera de las Águilas aseguró que los y las silbantes también necesitan un poco de empatía. Consciente de las dificultades que ellos tienen para opinar, aseguró que el tema salarial es clave. Asimismo, resaltó la importancia del VAR. Estos son los puntos que toca Masciarelli: