¿Qué es la "cláusula del miedo" de LaLiga en España?

Lo que necesitas saber: Si un equipo es dueño de la carta de cierto jugador, pero lo cede a préstamo a otro club de España, puede prohibirle jugar si ambos se enfrentan

Este 4 de enero se presentó una situación que a lo mejor en España pasó desapercibida, pero en México no. El mexicano Julián Araujo quedó fuera la convocatoria de Las Palmas para enfrentar al Barcelona por la llamada “cláusula del miedo”… ¿Qué rayos es eso?

No, no se trata de una cláusula que le permita no jugar a un futbolista por miedo al rival, a lesionarse o porque el rival le tenga miedo. Así se le dice coloquialmente allá en España, pero es una cláusula que lleva ya varias décadas aplicándose en el futbol español y te vamos a platicar sobre ella.

¿Qué es la “cláusula del miedo” en LaLiga de España?

Vamos rápido y sin tanto rollo: la cláusula del miedo consiste en que un jugador perteneciente a un equipo, pero que esté a préstamo con otro club, no puede enfrentar al primero de éstos. Eso queda estipulado en el contrato de la cesión a préstamo, es decir, básicamente es un “te presto a mi jugador con la condición de que no lo pongas a jugar contra mí”.

Por ejemplo, Barcelona es dueño de la carta de Julián Araujo, pero fue cedido a préstamo con la UD Las Palmas. La llamada cláusula del miedo impide que Julián Araujo juegue o esté en la banca cuando juegan con el Barça.

Foto: @UDLP_Oficial

¿Pero por qué le dicen cláusula del miedo entonces?

El sobrenombre viene a partir de que la cláusula es decidida e impuesta por el equipo que cede a un jugador. Como decíamos antes, aplica un “te presto a mi jugador con la condición de que no lo pongas a jugar contra mí”.

De acuerdo con medios como Infobae, en España históricamente eso es tomado como tener miedo a que ese jugador supere a los de su plantilla actual, les haga gol y (sobre todo) llegue a anotarles un tanto que los elimine de un torneo.

Foto: LaLiga (Facebook)

Hasta 2019, según un reportaje de El País, Real Madrid era el equipo que más veces aplicó la cláusula del miedo al momento de ceder jugadores.

