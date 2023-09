Lo que necesitas saber: En dos partidos jugados y siendo defensa central, Lichnovsky suma un gol y asistencia

Hace unos días, Igor Lichnovsky se convirtió en refuerzo del América. Fue tan sorprendente y sobre la hora, que a muchos aficionados y periodistas, los tomó por total asombro.

Los de Coapa había hecho pujas por una infinidad de jugadores en Sudamérica y Europa, hasta se habló que habían tentado a Sergio Ramos con una posible llegada a la siempre bien ponderada Liga MX.

Bueno, Sergio Ramos me los bateó y otros nada más no llegaron a acuerdos y fue cuando Lichnovsky apareció en el panorama del América, haya gustado o no.

Lichnovsky, el héroe impensado para América

Las lesiones y la irregularidad, habían -y siguen- mermado la zona baja del América. Israel Reyes y Sebastián Cáceres son los centrales nominales, además del canterano Ramón Juárez.

Porque Nestor Araujo se va toda la temporada por lesión, entonces, América necesitaba con urgencia a un central y contra reloj, contrataron a Lichnovsky; que, sin pensarlo, se convirtió en héroe de los últimos dos encuentros.

Ante Chivas en el Clásico Nacional, el chileno siguió una jugada para que cayera uno de los goles del América y ante Querétaro, hizo el gol para darle el liderato a los de Coapa.

Básicamente, el zaguero pasó de ser un fichaje criticado en la era de Santiago Baños a uno de los jugadores que se han ganado el cariño por sus actuaciones.

Y a todo esto, ¿cómo está el contrato entre Tigres y los de Coapa?

Aquí es donde viene lo chido, porque el tema del futuro de Lichnovsky está un poco enredado entre cláusulas con América y Tigres, pero acá las desmenuzaremos como pollito para tinga.

El defensor no llegó gratis a América, porque tenía contrato con los Tigueres. Fernando Esquivel informó que el acuerdo entre Lichnovsky y los felinos terminaba en diciembre de 2023.

Peeeeeeeero, si Tigres era campeón -y lo fue- el contrato entre ambos se extendería hasta 2025. Entonces, con el préstamo a Coapa, ambos clubes pagan el sueldo del futbolista.

Pero, ¿qué pasa si América lo quiere comprar? Tendría que ficharlo forzosamente, si América es campeón o cumple el 50% de los minutos con las Águilas.

En caso de que estas dos condicionantes no se cumplan, América podría regresar al jugador a los Tigres sin necesidad de comprarlo. En caso de que sí les interese Lichnovsky, les costaría 3.5 millones de euros (según Transfermarkt).

Así que, en Coapa ya conocen el precio del chileno y partido a partido están conociendo su valía dentro del campo. Si mantiene el nivel, no dudamos en que sea un refuerzo total en América.

