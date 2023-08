Lo que necesitas saber: América tiene una plaza libre para un jugador extranjero y negociaría con Sergio Ramos un sueldo de más de 8 millones de dólares anuales

Creer o no creer, esa es la cuestión. Sergio Ramos ha sido relacionado como refuerzo del América para el Apertura 2023 y es que el defensa español no tiene equipo y es agente libre, luego de que el PSG no renovara al exjugador del Real Madrid, a quien también lo buscan en la MLS y en el futbol de Arabia.

Hasta hace algunos días, la relación entre Sergio Ramos y el América era auténtico humo, sin embargo, desde el domingo 13 de agosto se comenzó a tomar esta posibilidad como algo serio, lo cual ha despertado indudablemente la ilusión de los aficionados del Ame.

¿Qué se dice sobre Sergio Ramos y el América?

S dice y se cuenta, que la directiva del América ya tuvo acercamientos con el entorno de Ramos, en concreto con René Ramos, hermano de Sergio y dueño de la firma RR-Soccer Management Agency, la cual representa precisamente al defensa español, así como a otros futbolistas y entrenadores españoles, de los cuales sólo seis juegan en Primera División.

Si el futbol mexicano ha logrado traer a futbolistas como Ronaldinho o Dani Alves, ha sito porque se quedaron como agentes libres, de modo que pueden negociar únicamente el contrato con el futbolista, y no se negocia transferencias con otros clubes.

Que dicen que América espera respuesta de Sergio Ramos

De acuerdo con ESPN, la directiva del América sí tuvo comunicación con el representante y hermano de Sergio Ramos, a quien le habrían mostrado una propuesta de contrato, cercano a los 8.5 millones de dólares anuales. Sería en los próximos días cuando los Ramos tomen una decisión respecto a esta propuesta.

Este sueldo convertiría a Sergio Ramos en el futbolista mejor pagado en la Liga MX. Actualmente esa distinción la tiene el español Sergio Canales, con 5.6 millones de dólares anuales en Rayados de Monterrey, seguido por el francés André-Pierre Gignac, con 4.6 millones de dólares anuales en Tigres.

Otros dicen que ya no se armó nada con Sergio Ramos

La información de ESPN, sin embargo, contrasta con la de Fox Sports, y el reportero Carlos Rodrigo Hernández, quien asegura que efectivamente hubo acercamientos con Sergio Ramos, pero América habría renunciado a las negociaciones porque el salario que pide el central supera la suma de los salarios de Sergio Canales y André-Pierre Gignac, de modo que todo había quedado en un simple interés.

TUDN, medio deportivo de Televisa, dueño del equipo azulcrema, no había manifestado nada en sus canales oficiales, lo cual hace dudar un poco sobre la llegada de Ramos… a menos que se trate de alguna estrategia para no entorpecer las negociaciones.

Por lo pronto, América se quedó con un defensa central menos por la operación de Sebastián Cáceres, tras sufrir una fractura de nariz, lo cual deja a las Águilas con las opciones de Israel Jiménez, Néstor Araujo, Emilio Lara y Ramón Juárez para maniobrar en la zaga central.

América tiene una plaza de extranjero libre

De acuerdo con los registros en la Liga MX, América cuenta con ocho jugadores no formados en México para el Apertura 2023, lo cual deja abierta una plaza para un jugador extranjero, por lo cual el equipo de Coapa busca un refuerzo no mexicano para esta misma campaña, sea Sergio Ramos u otro jugador.

La Liga MX permite que cada equipo registre a nueve jugadores extranjeros para el Apertura 2023, de los cuales sólo siete pueden alinear al mismo tiempo en un partido. Colocar a ocho o los nueve extranjeros al mismo tiempo, se considera como alineación indebida. ¿Verdad Piojo Herrera en Tigres?

Por ahora, a la afición del América le queda creer o no creer lo que hasta ahora son rumores sobre la llegada de Sergio Ramos a la Liga MX.

