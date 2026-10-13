¡Preparen las máscaras y los cascos! El CMLL tendrá una función especial con temática de la NFL el miércoles 18 de noviembre en la Arena México.

Lo que necesitas saber: El juego entre los San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings será el domingo 22 de noviembre en el Estadio Banorte.

¡Preparen las máscaras y los cascos! El CMLL tendrá una función especial con temática de la NFL el miércoles 18 de noviembre en la Arena México ¿Por qué? Para iniciar la fiesta de cara al México City Game entre los San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings.

Y para que no se queden sin boletos, acá les dejamos el link, la fecha y todo lo que deben saber de la venta.

Noche de Cascos y Máscaras : Miércoles 18 de noviembre 19:30 hrs Arena México

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“La NFL y el CMLL se unen para la primera edición de Noche de Cascos y Máscaras. Una función con temática de NFL como parte de los festejos durante la semana del Mexico City Game, con los mejores talentos de la lucha libre mexicana“.

Boletos para función temática de NFL x CMLL

Vamos a lo mero bueno. La ‘Noche de Cascos y Máscaras‘, nombre que tendrá la función temática de la NFL y el CMLL, será el miércoles 18 de noviembre a las 19:30 hrs en la Arena México.

Y la venta de boletos arranca el viernes 16 de octubre a las 11:00 hrs. La buena noticia es que habrá venta física y digital. La venta digital corre a cargo de la plataforma de Ticketmaster, mientras que podrán conseguir sus boletos físicos en las taquillas de la Arena México.

Inicio de la venta: Viernes 16 de octubre 11:00 hrs

Venta física: Taquillas Arena México

Plataforma: Ticketmaster

Eso sí, todavía tendremos que esperar para conocer la cartelera, pero seguramente veremos al Soberano Jr., y a Máscara Dorada.

Fotografía @49ers vía X

Por cierto, el juego entre San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings será el domingo 22 de noviembre, como parte de la semana 11 en el llamado “Sunday Night Football” y se jugará en tres veces mundialista Estadio Banorte.