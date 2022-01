Los coaches despedidos (y los que se podrían ir) en el cierre de la temporada regular de la NFL

La semana 18 de la NFL todavía tiene mucha actividad por delante, pero ya hay varios coaches en la cuerda floja y otros como Vic Fangio que quedó fuera de sus equipo ante la falta de resultados. Los playoffs no son cosa fácil y mientras el camino sigue rumbo al Super Bowl LVI, los directivos tienen decisiones importantes por tomar.

Joe Judge de los New York Giants y Ron Rivera de Washington Football Team son dos de los entrenadores que podrían dejar su cargo en las próximas horas. Pero mientras esperamos noticias, repasemos los nombres de aquellos que ya terminaron su etapa más reciente en la NFL.

Los Denver Broncos anunciaron que el equipo y su ahora ex coach tomarían caminos diferentes luego de la derrota por 24-28 ante los Kansas City Chiefs. Vic Fangio y compañía alargaron una racha negativa a seis temporadas sin meterse a playoffs; además, terminaron con registro de 7-10 este año.

Fangio se mantuvo al frente de Denver por tres años y a pesar de que su contrato era de cuatro con opción a un quinto, los resultados no lo acompañaron. En las temporadas anteriores cerró con récords de 7-9 y 5-11.

Este fue uno de los escándalos más grandes entre los coaches de la NFL en los últimos años. Y no es para menos porque se difundió una serie de mails en los que Gruden expresó racismo y homofobia hacia jugadores, directivos e incluso referees de la Liga; como era de esperarse, esto le costó el puesto en los Raiders de Las Vegas.

Todo esto fue consecuencia de una investigación que comenzó con las acusaciones de 15 mujeres en Washington Football Team. Lo peor del caso es que es más ofendido resultó ser el mismo Jon Gruden, quien demandó a la NFL y al comisionado Roger Goodell por la filtración de los correos.

En una temporada para el olvido y una presentación complicada de Trevor Lawrence en la NFL, los Jacksonville Jaguars también han estado rodeados de polémica. Hoy trabajan bajo las órdenes del coach Darrell Bevell, pero a mediados de diciembre la franquicia despidió a Urban Meyer.

11 derrotas en 13 partidos condicionaron toda la campaña que en este momento se encuentra 2-14 para los Jaguars. Meyer fue señalado por diferentes altercados en el vestidor y la gota que derramó el vaso lo mandó al ojo del huracán por haber pateado a Josh Lambo en pretemporada.

“It’ll be an interesting day at work.”

Trevor Lawrence found out Urban Meyer had been fired the same time as most of us: this morning, when he woke up. pic.twitter.com/Rm5txtuaQN

— Marc Whiteman (@MarcWYFFNews4) December 16, 2021