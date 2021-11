Jon Gruden demanda a la NFL y a su comisionado por filtrar sus mails con contenido homofóbico

¿Se acuerdan que Jon Gruden fue despedido de Las Vegas Raiders después de que se filtraran conversaciones en la que usaba un lenguaje racista y misógino? Pues después de unas cuantas semanas prepara su ofensiva con una demanda contra la NFL y contra el comisionado de la liga, Roger Goodell, por seleccionar específicamente cierta información para dañar la reputación de Gruden.

Hay que recordar que los mensajes fueron filtrados tras la investigación tras las acusaciones de 15 mujeres, exempleadas de Washington Football Team, por acoso sexual y abuso verbal. Durante dicha investigación se llegó a los correos que Gruden escribió a Bruce Allen, expresidente de Washington.

Gruden trabajó precisamente en Washington antes de tomar las riendas de los Raiders, y en dichos mails insultaba tanto a jugadores, empleados directivos y referees. “Las mujeres que no se metan en cosas de hombres”, decía uno de los mensajes que publicó The New York Times.

Gruden demandara a la NFL

Ante esta situación, Gruden actuará por la vía legal bajo el argumento que los mensajes filtrados tienen el objetivo de dañar su imagen, por lo cual presentó una demanda en el condado de Clark, Nevada.

Adam Hosmer-Henner, abogado de Gruden, explicó que en la investigación hubo 650 mil mails, y sin embargo los únicos que se hicieron públicos fueron los de Gruden, además de que se lanzaron justo durante la temporada regular de la NFL, luego de mantenerse en calidad de privados durante meses.

“La demanda alega que los acusados filtraron selectivamente la correspondencia privada de Gruden al Wall Street Journal y al New York Times para dañar la reputación de Gruden y obligarlo a dejar su trabajo”, indicó el abogado, de acuerdo con ESPN.

Gruden tenía un contrato de 10 años con los Raiders, el cual le dejaría 100 millones de dólares como ingreso, sin embargo, el coach sólo pudo cumplir poco más de un año al frente de la franquicia.

¿Qué dice la NFL?

Tras hacerse públicas las declaraciones del abogado, Brian McCarthy, portavoz de la NFL, aseguró que la postura de Gruden no tiene argumentos, por lo cual la liga “se defenderá enérgicamente de estas afirmaciones”.

Cabe recordar que los correos con contenido racista parte desde 2011 y abarcan un periodo de siete años, en el cual Gruden no sólo trabajó para Washington, sino para la cadena ESPN como analista.