Hasta la fecha, se permitía la participación de atletas trans en competiciones femeninas. Lo único que se pedía era revisar sus niveles de testosterona.

Algo que se veía venir: atletas trans estarían por tener prohibido participar en futuras competiciones olímpicas. Una decisión que está por confirmar el mismísimo Comité Olímpico Internacional.

Aros de los Juegos Olímpicos / Foto: Getty

De acuerdo con medios como The Telegraph, a partir del próximo años las atletas trans no tendrían permitido participar en competiciones de categorías femeninas.

La decisión se toma con base en revisiones científicas que indican que, supuestamente, las mujeres transgénero tienen ventaja física sobre mujeres “biológicas”. 

Foto: Pexels.

Hasta la fecha se había permitido que participaran mujeres trans en competiciones femeninas. Lo único que se pedía era revisar sus niveles de testosterona.

Presidenta del COI prometió revisar participación de atletas trans

Sin embargo, con la llegada de Kirsty Coventry a la presidencia del Comité Olímpico Internacional, se hizo la promesa de reforzar la protección de las deportistas… y una de las medidas que se revisaría sería la relacionada con las atletas trans.

A inicios de año, una decisión similar corrió por cuenta de la Asociación de Boxeo, tomando como referencia la orden ejecutiva de Donald Trump de prohibir a atletas trans  registrarse en las categorías femeninas de competencias deportivas.

