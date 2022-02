¿Cómo, cuándo y dónde ver el debut de Rayados vs Al-Ahly en el Mundial de Clubes?

Rayados tiene una nueva oportunidad de hacer historia en el Mundial de Clubes, una competición que conoce a la perfección, pues ha estado en varias ediciones anteriores. Debuta contra Al-Ahly y sí, la semifinal está a sólo 90 minutos, pero el fracaso también.

Javier Aguirre tendrá equipo completo, pues tenían listo un vuelo desde los Estados Unidos para los jugadores que estuvieron con la Selección Mexicana en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, así que, Rayados tendrá carro completo para el Mundial de Clubes en Abu Dabi.

Jesús Gallardo, Luis Romo, César Montes y Rogelio Funes Mori son los cuatro jugadores que estuvieron el día 2 de febrero ante Panamá y que tendrán que hacer el viaje para concentrar con Rayados. Aunque un poco cansados por ese famoso “jetlag”.

Sólo una baja tiene Rayados para este Mundial de Clubes, desafortunadamente para todo lo que dure el torneo, pues Duván Vergara sufrió una lesión que requería operación quirurjíca y no viajo con el equipo a Emiratos Arabes, pero, a pesar de la baja del colombiano, ‘La Pandilla’ tiene uno de los mejores planteles del torneo.

EL Al-Ahly no es una perita en dulce, es dominador del futbol en Egipto y es uno de los clubes con más títulos a nivel mundial. Posiblemente no tenga jugadores de renombre en su plantilla, pero eso no quiere decir que no sean peligrosos. Hay que prestar atención en Mohamed Sherif, atacante del conjunto egipcio.

¿Cómo, cuándo y dónde ver el Rayados vs Al-Ahly?

El partido está pactado para jugarse el sábado 5 de febrero en el Estadio Al-Nahyan, de Abu Dabi, a las 10:30 horas (tiempo del centro de México), será parte de la segunda ronda del Mundial de Clubes y otorga un pase a la semifinal para enfrentar al campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras.

Para la transmisión del encuentro hay un cambio de consideración, pues Fox Sports ya dejó de ser la casa del Mundial de Clubes y ahora sólo lo podrás ver por TNT Sports, o sea, que tendrás que sintonizar el canal TNT en tu sistema de televisión por cable.

Para Sky es el canal 419 en señal digital y 1419 en alta definición. En Izzi tendrás que sintonizar el canal 610 para señal digital y el 912 para alta definición y finalmente, en Dish el canal 370 para señal digital y 870 para alta definición.