¡Se sufrió! Así vivimos el triunfo de México contra Panamá desde el Estadio Azteca

Uuuuy, el ‘Tata’ Martino la sintió cerca, pero al final salvó las papas gracias al penal de Raulito Jiménez en un Estadio Azteca casi desierto, pero con poco menos de dos mil personas, festejó el triunfo de México sobre Panamá y ahora el siguiente rival será Estados Unidos, al cual le espera un inmueble lleno… por fin.

La fría noche de miércoles no ayudó en nada al Tri, pues entre el horario (nada favorecedor) y el mal paso de la Selección Mexicana, la afición hizo acto de presencia de manera más discreta que en el juego contra Costa Rica.

El Tri quiere, pero no puede

En un primer tiempo, que no fue ni de estudio, como se dice en el box, la selección mexicana no encontró la manera de descifrar el candando panameño en defensa y eso que no se echaron atrás. Pero la desesperación de México por el resultado positivo les jugó en contra.

Sin un control claro del mediocampo por parte de Héctor Herrera, Andrés Guardado y Charly Rodríguez; México buscó insistentemente romper las lineas, cosa que no le favoreció en lo absoluto, porque en la labor de sacrificio de Raúl Jiménez al bajar de su zona, se perdía la referencia en ataque y no se encontraron una jugada a modo.

Más atrabancado que nada era el ataque de la Selección Mexicana, pero sin el éxito que ha caracterizado esta eliminatoria. Las jugadas más peligrosas del primer tiempo, llegaron gracias a los contragolpes y agarrar mal parada a la defensa panameña, que rara vez sucedió, mientras que Panamá puso los pelos de punta cada vez que mandó un centro.

Raúl le salvó la chamba al ‘Tata’

Para el segundo tiempo se escucharon otra vez los gritos que pedían la salida del ‘Tata’, aunque éstos fueron opacados en los siguientes minutos por la lesión del ‘Chucky’ Lozano.

270 minutos de eliminatoria, 180 de ellos en el Estadio Azteca y sólo tres goles en estos encuentros. La vida da y quita, así en el futbol y una jugada de Diego Lainez en el área, llevo a los panameños a enredarse en su caracoleo para el penal, que terminó cobrando Raúl Jiménez con maestría.

Mucha soberbia, poco futbol. Mucha estrella europea y poco oficio dentro del campo. Muchos millones y pocos resultados. Esta Selección Mexicana saca un resultado que a ellos les vale como oro, pero que deja un sinsabor futbolístico brutal.

México irá al Mundial de Qatar 2022, pues este resultado lo acerca aún más y lo único seguro, es que la afición estará apoyando a miles de kilómetros, pero el partido contra Panamá, deja mucho que desear a presente y futuro.