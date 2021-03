¿Cómo, cuándo y dónde ver la vuelta de los octavos de final de la Champions League?

La Champions League entró en la fase de eliminatoria directa con los octavos de final, algunos equipos verán frustrados sus sueños de alcanzar la ‘orejona’, mientras que otros seguiran en la lucha por conseguir el tan ansiado trofeo de la mejor competición a nivel de clubes.

Juventus y Cristiano no quieren perder su sueño de conseguir la Champions League, digo, ese fue el motivo por el cual CR7 fichó por el club italiano y que hasta el momento no ha conseguido. Frente a ellos tendrán al Porto, que queire repetir la hazaña del 2004 y como el underdog levantar el trofeo.

El Borussia Dortmund ve cada vez más lejos el trofeo de la Bundesliga y se debe de centrar en la Champions, por lo que Haaland se encargó de tomar la ventaja inicial ante el Sevilla. Los españoles se juega la vida porque no tiene otro torneo que disputar este año y quieren llegar a los cuartos de final.

Para Messi y el Barcelona podría ser el último partido en Champions League juntos, los rumores que sitúan al argentino fuera del club catalán tomarán fuerza si se concluye la eliminación y buscan un milagro contra un rival al que una vez ya remontaron espectacularmente, pero en ese 2017 no estaba Mbappé, quien marca diferencia para el PSG.

Jurgen Klopp y el Liverpool se quieren sacudir el mal momento en Premier League, lejos ya tienen al líder de la Champions League y con la victoria en la ida ante el Leipzig, podrían pelear por un nuevo campeonato este año. Los alemanes aún con vida en la Bundesliga, quieren también dar la campanada y seguir con vida para los cuartos.

¿Cómo, cuándo y dónde ver los partidos de Champions League?

Juventus vs Porto: Con el 2-1 a favor del Porto en la ida, la Juventus recibirá en el Allianz Stadium al conjunto portugués este martes 9 de marzo a las 2:00pm. Podrás ver al ‘Tecatito’ Corona en contra de Cristiano Ronaldo por la señal de ESPN 2.

Borussia Dortmund vs Sevilla: Haaland y compañía quieren finiquitar el pase ante el Sevilla del ‘Papu’ Gómez, el partido será el día 9 de marzo a las 2:00pm y la transmisión en vivo la podrás seguir por la señal de Fox Sports y Fox Sports 2.

PSG vs Barcelona: Messi con nuevo presidente en el club, va en busca de retomar el camino a la gloria con otra remontada que los ponga a soñar con la Champions, pero Mbappé no le dejará el camino fácil y sencillo. El partido se disputará el miércoles 10 de marzo desde el Parque de los Príncipes a las 2:00pm y lo podrás sintonizar por Fox Sports y Fox Sports 2.

Liverpool vs Leipzig: La pésima temporada del Liverpool podría no serlo tanto a medida que sigan avanzando de rondas en la Champions. El Leipzig tendrá una buena noticia ya que no se jugará en Inglaterra y sí en Hungría por temas de COVID-19 y las restricciones, motivo que lo hace pensar en remontar el marcador este miércoles 10 de marzo a las 2:00pm y podrás ver el partido por ESPN 2.