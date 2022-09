Septiembre es el mes marcado en el calendario 2022, pues además de las fiestas patrias, también tendremos el cierre de una rivalidad de época entre ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin.

Son dos las peleas que nos han entregado este par de boxeadores, ambas, con muchos golpes conectados, mucha mala sangre y sobre todo polémica en los resultados.

La primera terminó en empate, la segunda en decisión dividida para ‘Canelo’ Álvarez. Gennady Golovkin no le gustó nadita y se quejó sobre el veredicto que dieron los jueces.

Foto: Getty Images

Pero no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y después de varios años, Gennady Golovkin tendrá la oportunidad de volver a medirse a ‘Canelo’ Álvarez.

Pocas cosas han cambiado desde que se enfrentaron la última vez. Gennady Golovkin sigue con cuentas pendientes, ‘Canelo’ con ganas de demostrarle que no fue suerte la segunda vez y lo único que se mantiene es el odio mutuo que se tiene.

Foto: Getty Images

¿Cómo, cuándo y dónde ver la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs Gennady Golovkin?

No existe mejor lugar que la ciudad del pecado para tener este batallón. La T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada será la sede del tercer enfrentamiento -y parece que definitivo- entre los boxeadores.

La cartelera completa de la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin comenzará a las 18 horas, tiempo del centro de México, pero la pelea del mexicano arrancará aproximadamente a las 22 horas.

Este 17 de septiembre podrás sintonizar la pelea en tres diferentes opciones. La primera por televisión de paga en el canal Space, pero también estará disponible en TV abierta por Canal 5 y 7.

Foto: Getty Images

Cartelera completa

Pelea Estipulación ‘Canelo’ álvarez vs. Gennady Golovkin Por el campeonato indiscutido de peso supermedio de Canelo Jesse Rodríguez vs. Israel Gonzalez Por el título WBC supermosca Ali Akhmedov vs. Gabriel Rosado Supermedio Austin Williams vs. Kieron Conway Medio Diego Pacheco vs. Enrique Collazo Supermedio Marc Castro vs. Kevin Mendoza Ligero Aaron Apone vs. Fernando Molina Superligero Anthony Herrera vs. Delvin McKinley Supermosca